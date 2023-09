Ganesh Chaturthi 2023 : Arpita Khan Sharma accueille Bappa en famille [Watch Video]

Arpita Khan Sharma, avec toute sa famille, a célébré Ganesh Chaturthi avec une immense joie et dévotion. L’occasion festive a été remplie d’amour, de rires et de ferveur spirituelle alors qu’ils ont accueilli le Seigneur Ganesha dans leur maison. L’atmosphère était vibrante, ornée de décorations colorées et de magnifiques compositions florales. Arpita Khan Sharma, connue pour ses liens familiaux très unis, a veillé à impliquer tout le monde dans les festivités. De son mari, Aayush Sharma, à ses parents et frères et sœurs, tout le monde s’est réuni pour rechercher des bénédictions et offrir des prières au dieu éléphant. La maison entière était magnifiquement éclairée, avec les sons mélodieux des bhajans et des chants emplissant l’air. Arpita Khan Sharma, vêtue d’une tenue traditionnelle, avait l’air radieuse alors qu’elle dirigeait la famille dans le Ganesh Aarti, exprimant sa profonde révérence et sa gratitude. Les célébrations se sont poursuivies avec de délicieuses spécialités faites maison, notamment des modaks et d’autres friandises traditionnelles, préparées avec amour par Arpita elle-même. . La famille a passé du temps de qualité ensemble, partageant des histoires, riant et créant de précieux souvenirs.