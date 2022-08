Ganesh Chaturthi 2022 : Voici comment les acteurs d’Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Woh Toh Hai Albela et bien d’autres se préparent à accueillir Ganapati Bappa sur les plateaux de tournage [Exclusive]

Ganesh Chaturthi 2022 est le 31 août. Tout le monde attend avec impatience l’arrivée de Ganapati Bappa. Les maisons et les ruelles sont décorées pour accueillir Bappa de manière grandiose, et les célébrités de la télévision sont également toutes prêtes à célébrer le festival avec beaucoup de dhamaal. Le casting d’Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Woh Toh Hai Albela et Aai Kuthe Kay Karte célébrera Ganesh Chaturthi de manière grandiose, et Bappa sera accueilli sur les plateaux de ces émissions.

Sur les plateaux d’Aai Kuthe Kay Karte, la stapna de Ganesh ji aura lieu à 9 heures du matin. Le casting de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai accueillera Bappa à 11 heures. La stapna de Ganesh Ji aura lieu à 12h sur les plateaux d’Anupamaa et à 13h les acteurs et l’équipe de Woh Toh Hai Albela accueilleront Ganesh Ji.

BollywoodLife a appris que les acteurs et l’équipe d’Anupamaa, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Woh Toh Hai Albela et Aai Kuthe Kay Karte ne tourneront pas demain et ils célébreront simplement le festival comme une grande famille. Alors que le stapna de Ganesh Ji se produira sur les plateaux de ces émissions, on peut s’attendre à la piste de Ganesh Utsav pendant les émissions.

A Anupamaa, Choti Anu a déjà invité des Shahs pour le festival Ganesh Chaturthi. Il sera donc intéressant de voir ce qui se passera lorsque Shahs viendra au manoir Kapadia. Dans l’épisode récent, nous avons vu comment Anuj se souvient qu’Anu est venu chez lui pour la première fois lors du Ganesh Chaturthi de l’année dernière. GK dit à Anuj de fabriquer le murti de Ganesh Ji de ses propres mains, mais en raison de sa santé, Anuj a deux esprits. Cependant, Anu lui donne confiance qu’il pourra faire le murti. Voyons quels rebondissements le festival apportera au spectacle.