Ganesh Chaturthi 2022 : Shah Rukh Khan accueille Ganpati Bappa dans sa maison ; les fans l’appellent “laïc indien”

Chaque année Shah Rukh Khan fête Ganesh Chathurti en accueillant Ganpati Bappa dans sa maison et en informe ses fans en partageant la photo de l’idole de Ganesh Ji sur les réseaux sociaux. Cette année, il a également accueilli Bappa chez lui et s’est rendu sur les réseaux sociaux pour en informer ses fans. la superstar a tweeté : “Ganpatiji a été accueilli à la maison par Lil One et moi. Les modaks après ont été délicieux. L’apprentissage est que, grâce au travail acharné, à la persévérance et à la foi en Dieu, vous pouvez vivre vos rêves. Joyeux Ganesh Chaturthi à tous.”

Les fans de Shah Rukh Khan sont très heureux qu’il célèbre le festival et ils l’appellent l’Indien laïc. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

L’Indien le plus laïc, l’être humain le plus humble, la mégastar la plus humble, une mégastar autodidacte de cette génération ainsi que du monde entier, le seul et unique roi Shah Rukh Khan ???????????? ??????????. Je vous aime tellement Shah monsieur et fier d’être votre fan pic.twitter.com/HVEkH0IFMw Juste un fan (@Srks_devote) 31 août 2022

Il est légitimement l’homme le plus fort de ce pays. Peu importe ce que les gens disent de lui ou de ses actions, il fera tout ce qui le rend heureux. Roi du cinéma indien ? ?????? (@SRKzKaali_) 31 août 2022

Alors que les fans de SRK le louent pour avoir célébré Ganesh Chaturthi, il y a une partie des gens sur les réseaux sociaux qui sont mécontents de la star car ils pensent qu’en tant que musulman, il ne devrait pas vénérer Ganpati Bappa. Découvrez les tweets ci-dessous

C’est mal d’être musulman Et vous perdrez votre Emaan Éloignez-vous de ce genre de choses Bien que ne dis pas de mal à propos d’aucune religion Ansar Khan (@AnsarKh555) 31 août 2022

Tu es musulman ou hindou ? Veuillez confirmer . Dans l’islam, nous croyons en Allah UNIQUEMENT et le prophète Muhammad est le messager ! Elahi.eth | o0oo0o.eth | _HugoBoss.eth (@bosselahi) 31 août 2022

Avez-vous oublié que AIIah est suprême? Allah ne vous pardonnera jamais. En tant que vrai musulman, je boycotte complètement Shahrukh Khan ? Shimorekato (@iam_shimorekato) 31 août 2022

Pas seulement Shah Rukh Khan, mais même Salman Khan se fait troller chaque année pour avoir célébré le festival. Cependant, ces célébrités ne se soucient pas beaucoup des trolls et prouvent ce que signifie réellement “l’Inde laïque”.

En parlant des films de Shah Rukh Khan, l’acteur a quelques films intéressants alignés comme Pathaan, Jawan et Dunki. Les trois films devraient sortir en 2023, mais les fans de SRK pourront le regarder sur grand écran dans seulement neuf jours, car l’acteur a un caméo à Brahmastra qui devrait sortir sur grand écran le 9 septembre 2022.