Ganesh Chaturthi 2022 : Salman Khan danse à fond, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt pose ensemble avant le mariage et plus encore ; retour sur les vidéos VIRALES du festival

C’est Ganesh Chaturthi 2022 aujourd’hui et tout le monde est occupé à accueillir Bappa à la maison. Après les deux années de la pandémie, les gens célèbrent le festival en grand. Les célébrités de Bollywood et de la télévision célébreront également le Ganesh Utsav de manière grandiose comme elles le faisaient avant la pandémie. Chaque année, des célébrités comme Salman Khan, Shilpa Shetty, Neil Nitin Mukesh et bien d’autres célébrités célèbrent Ganesh Utsav avec beaucoup de dhamaal. Aujourd’hui, regardons les vidéos de retour du festival et comment B-town le célébrait.

Salman Khan danse à fond

Salman Khan pendant le visarjan du Bappa danse de tout son cœur, et chaque année la vidéo de l’acteur devient virale. La superstar adore danser et montre toujours ses mouvements pendant le festival. Regardez la vidéo ci-dessous

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt posent ensemble

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont officialisé leur relation en 2018 en posant ensemble à la réception de mariage de Sonam Kapoor. Plus tard, les acteurs ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment lors des célébrations de Ganpati à l’Ambanis. Ils ont joyeusement posé ensemble pour les photographes. Regardez la vidéo ci-dessous

Jolie vidéo des enfants de Riteish Deshmukh-Genelia D’Souza

Une vidéo des enfants de Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza chantant Ganpati aarti était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ils avaient l’air super mignons dedans. Regardez la vidéo ci-dessous

Neil Nitin Mukesh et la vidéo la plus mignonne de sa fille

La fille de Neil Nitin Mukesh est sacrément mignonne, et une vidéo de l’acteur avec sa fille disant que Ganpati Bappa Morya était devenue virale. C’est clairement la vidéo la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui. Regardez la vidéo ci-dessous

Après avoir regardé ces vidéos de retour, nous sommes sûrs que les fans de ces acteurs ont hâte de savoir comment ces célébrités célébreront le festival cette année. Ganpati Bappa Morya !