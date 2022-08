Ganesh Chaturthi 2022 : Katrina Kaif-Vicky Kaushal assistera-t-elle à la célébration Ganpati de Salman Khan ? [Exclusive]

C’est cette période de l’année où non seulement les profanes, mais même les célébrités de Bollywood s’ouvrent pour célébrer ce festival – c’est Ganesh Chaturthi. Dès Salman Khan, Ranbir Kapoor, Shilpa Shetty et bien d’autres amènent respectivement Bappa chez eux ou sur leur lieu de travail. Et cette année, la star de Tiger 3 fera partie de la grande fête et, comme chaque année, des célébrités de Bollywood visiteront la maison d’Arpita Khan Sharma pour Bappa Darshan. Et cette année, vous pourriez voir les invités spéciaux assister à la célébration Ganpati de la famille Khan et ils sont Katrina Kaif et Vicky Kaushal.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal pourraient visiter la maison de la sœur de Salman Khan, Arpita Khan Sharma, pour le darshan de Bappa

Katrina et Salman sont amis depuis un certain temps maintenant. La superstar est très cordiale avec l’actrice et est très heureuse qu’elle soit installée dans sa vie conjugale. En fait, les rapports suggèrent qu’il a même offert un cadeau coûteux et beaucoup d’amour et de bénédictions à l’actrice le jour de son mariage. L’acteur a apparemment invité le couple à rendre visite à Bappa à la maison et ils pourraient même aller faire le darshan.

Katrina Kaif ajoutera le nom de famille Kaushal dans le générique de son film Tiger 3 avec Salman Khan

Salman Khan et Katrina Kaif seront ensuite vus ensemble dans Tiger 3. L’actrice qui est heureusement mariée avec Vicky Kaushal et peu de temps après son mariage, elle a commencé à tourner pour le film et, semble-t-il, c’était le désir de l’actrice que son nom de famille de mari soit ajouté dans son film le plus réussi. Sur le plan professionnel, Katrina Kaif sera également vue dans Joyeux Noël avec Vijay Sethupati. Ce Ganpati que Bappa bénisse tout le monde !