Ganesh Chaturthi 2022 : Kartik Aaryan, Krushna Abhishek et d’autres célébrités de la télévision et de Bollywood recherchent la bénédiction de Bappa [watch video]

Ganesh Chaturthi 2022 : À l’occasion de Ganesh Chaturthi, de nombreuses grandes stars de Bollywood ont été aperçues en train de ramener Ganpati à la maison. Des acteurs de télévision Sanjay Gagnani, Prince Narula et Yuvika Chaudhary à Gurmeet et Debina. On voit ces grandes stars de la télévision danser et chanter et ramener Ganpati à la maison. Ces stars ont été repérées à Mumbai et tout le monde a exprimé son bonheur en parlant aux médias. Pas seulement ceci. Ils ont également expliqué comment ils allaient célébrer ce festival. Regardez la vidéo pour plus d’informations.