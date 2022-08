Ganesh Chaturthi 2022: Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary ramènent Bappa à la maison mais la petite fille Liaana attire toute l’attention

Debina Bonnerjee est enceinte pour la deuxième fois. Il y a quatre mois, elle a donné naissance à sa fille Liana. Et maintenant, Gurmeet Choudhary et Debina Bonnerjee se préparent déjà à accueillir leur deuxième bébé. La diva est dans la phase heureuse et capture chaque moment spécial de sa grossesse. Récemment, elle a donné à tout le monde un aperçu de sa routine d’entraînement de grossesse et cela a l’air assez impressionnant. Maintenant, l’actrice a partagé des photos de leurs célébrations Ganpati.

Actualités du divertissement : Debina Bonnerjee, Gurmeet Choudhary et les célébrations de Ganpati de Liaana

L’actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de leurs célébrations. Ce sont les premières célébrations de Ganpati de leur fille Liaana et elle est mignonne comme un bouton. Vêtue d’un haut rose et de ghagra, elle a l’air si mignonne. Les fans adorent sa gentillesse. Même l’idole de Ganpati est celle du bébé Ganesha. Nisha Rawal et d’autres ont commenté le message. Debina et Gurmeet pouvaient être vues dans des tenues traditionnelles. Découvrez leur message ci-dessous:

Debina riposte aux trolls

Debina Bonnerjee est enceinte de son deuxième enfant. C’est quatre mois après avoir donné naissance à Liaana que Debina Bonnerjee a annoncé qu’elle était de nouveau enceinte. Elle a été trollé pour la même chose. Beaucoup ont déclaré qu’elle aurait dû garder un écart entre deux grossesses. Cependant, elle a donné une réponse appropriée à tous.

Debina motive tous

Pendant ce temps, les fans de Debina Bonnerjee prédisent que cette fois, elle aura un petit garçon. Elle a partagé une vidéo d’elle en train de faire de l’exercice et en regardant son baby bump, les fans ont prédit qu’elle aura un garçon. Dans la vidéo, on pouvait la voir faire des squats ainsi que soulever des haltères. Debina motive certainement de nombreuses futures mères à rester en forme et en bonne santé tout au long de leur phase de grossesse.