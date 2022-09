Ganesh Chaturthi 2022 : Bappa dans l’avatar KGF et Pushpa choque les internautes ; dire: ‘Ça fait mal de voir Ganapati avoir l’air de crétins’ [VIEW TWEETS]

La nation est submergée par les vibrations de la divinité. Le coup d’envoi du festival de Ganesh a commencé hier et des photos de notre bien-aimé Ganpati Bappa sont partout sur les réseaux sociaux. De Shah Rukh Khan, Salman Khan, Sara Ali Khan à Shraddha Kapoor et bien d’autres stars de Bollywood ont célébré le festival. Même des stars du Sud comme Ram Charan et d’autres ont tweeté pour souhaiter à leurs fans Ganesh Chaturthi. Mais voici quelque chose qui a choqué les internautes. Ganesh murtis fabriqué dans le style KGF 2 de Yash et le style Pushpa d’Allu Arjun ont de nouveaux stupéfaits.

La fièvre du cinéma du sud de l’Inde s’empare du festival de Ganesh

Quelques photos de Ganpati Bappa tenant une arme à feu comme Yash de KGF 2 ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Il y a une autre photo de Bappa réalisant l’étape de signature d’Allu Arjun de Pushpa a également fait son chemin vers Twitter. Les internautes ne semblent pas satisfaits du fait que Lord Ganesha se voit attribuer l’avatar de crétins. Découvrez les tweets ci-dessous :

Ça fait mal de voir que notre Ganpati Bappa a l’air de crétins dans le personnage de film Pushpa et KGF, je ne sais pas où est le gang Boycott maintenant ? #GaneshChaturthi #GaneshChaturthi2022 pic.twitter.com/4LZNeSlfm4 JY wa ?? (@realajay07) 31 août 2022

Vous êtes tous d’accord pour voir Ganpati comme un passeur et un criminel ? Juste parce que ce n’était pas un film de Bollywood mais des films du sud. Où est le gang de boycott, boycottera-t-il aussi les films du Sud ? #GaneshChaturthi pic.twitter.com/IF598CrBaC ANKIT (@Ankitaker) 31 août 2022

Je n’aimais pas Ganpati dans Pushpa ou KGF avtar Comme sérieux ? Ravi Desaï ?? (@its_DRP) 31 août 2022

Cher, @alluarjun vous êtes l’un des plus grands acteurs et avez un énorme fan dans le monde entier, que Ganpati Bappa continue de vous bénir. Cependant, veuillez demander à vos fans d’arrêter de fabriquer des idoles de Ganesh dans le “style Pushpa”. Nous considérons cela comme une moquerie de Ganpati Bappa. pic.twitter.com/oWharq96X8 (@Marathi___) 31 août 2022

Fait passer le passeur Pushpa comme Ganpati, je suis hindou et mon sentiment religieux est blessé #boycottelgumovies#HappyGaneshChaturthi https://t.co/3qciaix8Rs Kunal (@Being_kunal07) 31 août 2022

Il y a aussi une image qui montre Lord Ganesha dans l’avatar de Ram Charan du film RRR. Que pensez-vous de la même chose ? Tweetez-nous sur BollywoodLife.com et partagez vos opinions.