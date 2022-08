Ganesh Chaturthi 2022 : Après la star de RRR, Ram Charan, l’idole inspirée de Pushpa Raj d’Allu Arjun devient virale [View Pics]

Les films et stars du Sud dominent le box-office depuis quelques mois. Pushpa: The Rise Part 1 et RRR sont deux des plus grands succès de l’industrie du Sud ces derniers temps. Ganesh Chaturthi 2022 c’est demain, et il y a quelques jours, nous avions vu une idole de Ganapati Ji qui s’inspirait du personnage de Ram Charan dans RRR. Maintenant, une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’idole de Ganesh Ji est habillée en Pushpa Raj de Pushpa et il fait le fameux geste qui Allu Arjun fait dans le film.

La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les fans de l’acteur en sont devenus gaga. Un fan a commenté : “Awwwwwiiieeee… Ganpati Bappa Morya..”

Alors que les fans d’Allu Arjun aiment l’idole, quelques personnes n’en sont pas satisfaites car elles estiment que c’est irrespectueux envers le dieu. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Mec, j’ai l’engouement pour Pushpa, mais en tant que quelqu’un qui aime Ganpati, c’est juste le pousser, et c’est à la limite de l’insulte !”

Eh bien, nous nous demandons ce que Allu Arjun a à dire sur cette idole de Ganesh ji inspirée de son personnage Pushpa Raj.

Pushpa: The Rise Part 1 est sorti en décembre 2021. Le film a collecté Rs. 267,55 crores au box-office dans toutes les langues. La version doublée en hindi du film a frappé Rs. 108 crores au box-office. Maintenant, tout le monde attend avec impatience la suite du film qui s’intitule Pushpa 2 : The Rule. Outre Allu Arjun, le film met également en vedette Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil dans les rôles principaux. Le film a été officiellement lancé récemment avec une cérémonie de puja.

Apparemment, Pushpa 2 devait commencer à rouler ce mois-ci. Cependant, il n’y a pas de mise à jour officielle pour savoir si le film est sorti ou non.