GANDIABLASCO transforme le verre imprimé en œuvres d’art comme des tables

Si vous avez déjà regardé un coucher de soleil plonger sous l’horizon ou si vous vous êtes réveillé tôt pour admirer le lever du soleil, vous savez à quel point la vue peut être spectaculaire. La lumière dorée éthérée à ces heures semble être faite de couleurs infinies se mélangeant harmonieusement, créant un moment éphémère difficile à transmettre autrement qu’à travers un tableau ou une photo. Ce sont ces observations qui ont inspiré le designer Alejandra Gandía-Blasco dans la création du Iris collection pour la marque méditerranéenne de mobilier d’extérieur GANDIABLACO. La série comprend des tables à manger, des tables basses et des tables d’appoint avec des plateaux en verre imprimé représentant des levers et des couchers de soleil.

Les designs de table ne sont pas imaginés à partir des souvenirs de Gandía-Blasco mais sont des photographies capturées par la créatrice elle-même. « Il s’agit d’un type de travail expérimental avec la lumière naturelle et la réfraction qu’elle crée lorsqu’elle est photographiée avec un téléphone », explique le designer. «Grâce à cela, j’obtiens des nuances de couleurs infinies et des compositions variées en fonction du moment exact où je capte la lumière, entre autres facteurs.»

Il y a 12 tables dans la collection Iris. Chacun a un motif qui a été fusionné dans le verre avec des pigments céramiques. Après avoir trempé le verre – un processus qui consiste à le chauffer à haute température puis à le refroidir rapidement – ​​l’œuvre est vitrifiée de manière permanente. Les plateaux de table en verre sont ensuite installés directement dans les structures en aluminium thermolaqué sans aucun raccord externe, éliminant ainsi toute distraction du design. Le verre trempé imprimé étant semi-transparent, les tables projettent des couleurs sur le sol comme celles des vitraux.

Alors que les petites tables basses présentent un design unique, les plus grandes tables basses et les tables à manger présentent un motif en mosaïque de levers et de couchers de soleil, un motif qui rappelle les tables carrelées classiques, mais dans une seule feuille plutôt que des pièces détachées.

Disponible en trois teintes différentes (noir/gris, orange et bleu), la collection Iris est parfaitement adaptée à un usage extérieur et complète sans effort l’ensemble du mobilier d’extérieur de GIANDIABLASCO.

