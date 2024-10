Gandalf révèle expliqué par les créateurs

[This story contains spoilers from The Rings of Power season two finale.]

Certes, vous l’avez probablement deviné. Mais Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a eu une révélation majeure sur The Stranger dans la finale de la saison deux – ainsi qu’un combat climatique Sauron-Galadriel, le point culminant de la séduction de Sauron tout au long de la saison et de la trahison de Celebrimbor, le Balrog se déchaînant à Khazad-dûm, et plus encore.

Ci-dessous, les showrunners JD Payne et Patrick McKay répondent Le journaliste hollywoodien» sur le huitième et dernier épisode, qui clôt une deuxième saison plus intelligemment rythmée et visuellement somptueuse qui a continué à bien performer dans les audiences d’Amazon. Il y a beaucoup de choses à couvrir, à commencer par la confirmation que l’Étranger est, oui, Gandalf le Gris…

***

J’étais soulagé que vous ne soyez pas resté avec « Grand Elf » parce que je pensais: « Oh, est-ce que ça va être une étrange version Kirkland légalement différenciée de Gandalf? » Était-ce un personnage sur lequel vous aviez des droits depuis le début ? Cette révélation a-t-elle toujours été prévue ?

JD PAYNE Oui, nous avions les droits sur lui depuis le début et nous avions certainement des idées sur qui nous soupçonnions que The Stranger (Daniel Weyman) allait devenir. Plus nous avancions dans l’histoire, plus il était logique qu’il soit Gandalf. Et il y a plusieurs raisons. Premièrement, Gandalf a cette relation étrangement forte avec les Halflings. C’est un sorcier qui adore traîner dans la Comté. Pourquoi? Et nous avons pensé : « Eh bien, si à un moment de son existence, il était arrivé vulnérable sur la Terre du Milieu en cette période difficile, sans aucun souvenir de qui il était, et qu’il avait été retrouvé par les ancêtres des Hobbits et qu’ils l’avaient aidé, ce serait une chose qu’il n’oublierait jamais.

Deuxièmement, nous voyons ce personnage croiser la route de Tom Bombadil (Rory Kinnear) et entretenir une relation dans laquelle il peut apprendre son pouvoir de sorcier. Gandalf, dans les livres, juste avant de quitter la Terre du Milieu, la dernière chose qu’il fait est de dire : « Avant de partir, je vais sortir avec Tom Bombadil, et j’ai quelques questions à poser. demandez-lui. Et généralement, lorsque vous quittez un endroit, vous n’allez pas rencontrer une nouvelle personne à qui vous n’avez jamais parlé auparavant ; vous sortez avec vos amis. Nous avons parlé d’autres options. Il y avait des sorciers bleus qui vivaient dans le Nord pendant le Deuxième Âge et qui allaient vers l’Est. Cela ressemblait simplement à l’histoire qui voulait être racontée.

PATRICK MCKAY En plus, nous aimons ce personnage. L’idée d’une version antérieure de Gandalf dans un voyage de découverte de soi semblait être un terrain vraiment fertile.

Alors, ce Gandalf est-il né pour la première fois ?

MCKAY Eh bien, la Terre du Milieu a de nombreuses époques et de nombreuses histoires, et certains écrits de JRR Tolkien contiennent des allusions alléchantes selon lesquelles Gandalf est apparu sous différentes formes et a marché parmi diverses races. L’idée qu’il existe peut-être même une histoire antérieure à son sujet appartient à quelqu’un d’autre de la raconter.

Parce que lorsqu’il revient sous la forme de Gandalf le Blanc, il est déconcerté pendant quelques minutes. Mais cette fois, ne sachant pas qui il était, ne connaissant pas ses pouvoirs, depuis si longtemps… Je me demandais quel genre d’explication interne il y avait à cela ?

PAYNE: Ces détails que nous pourrions révéler au fur et à mesure que l’histoire continue d’avancer. Mais il avait une identité avant ce moment dans le cratère.

Et le sorcier noir (Ciarán Hinds) m’a rappelé Saroumane. Mais comme Gandalf ne considère pas Saroumane comme un sorcier noir, Le Seigneur des Anneauxje suppose que ce n’est pas lui.

MCKAY Je pense que c’est une présomption très sûre. Nous savons que dans l’histoire de la Terre du Milieu, certains sorciers ont été corrompus. Il y a donc un précédent à cela, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit du même gars. Comme vous le dites, cela n’aurait aucun sens que ce soit Saroumane.

À Khazad-dûm, j’ai toujours eu l’impression qu’une fois le Balrog libéré, il faisait des ravages et chassait immédiatement tout le monde des mines. Mais dans votre histoire, il s’agit plutôt d’un processus de corruption graduel. Cette ville est toujours occupée et ils vont encore se battre pour elle au cours de la troisième saison.

MCKAY C’est une question de savoir où, comment les sociétés s’effondrent-elles ? Habituellement, c’est progressivement, puis tout d’un coup. Si vous voulez utiliser le changement climatique comme métaphore, le changement climatique n’est pas un événement. Le changement climatique est un processus de flux et de reflux, qui va toujours dans une direction sombre. Je pense qu’un royaume aussi grand et puissant que Khazad-dûm ne tombe pas en un instant. La chute est le produit de nombreuses catastrophes au fil du temps. Et je pense que cela vendrait Khazad-dûm à découvert pour que le Balrog s’en aille et que tout serait fini. C’est plus compliqué. Nous pensons qu’il y a une histoire plus grande à raconter ici.

Parlons donc du Celebrimbor (Charles Edwards) et Sauron/Annatar (Charlie Vickers) des trucs, parce que c’était génial. Comment avez-vous planifié le dernier tour de leur relation qui se détériore ?

PAYNE: C’est quelque chose qui se construit depuis le début. Vous pouvez le voir dans de nombreux aspects de la production. Vous le voyez même dans le costume de Sauron. Lorsqu’il apparaît pour la première fois sous le nom d’Annatar, il porte ce costume prophétique angélique biblique, ces humbles robes. Mais au fur et à mesure, vous voyez ces plumes noires sur son costume et vous le voyez assumer de plus en plus le rôle d’un sombre bourreau. Et puis, Charlie Edwards livre une performance tellement déchirante. Je pense que nous pouvons tous comprendre le fait d’avoir une ambition élevée, quelque chose que vous essayez d’accomplir, puis quelque chose ne va pas. Et nous pouvons nous identifier à des relations qui ne se sont pas avérées être ce que vous pensiez qu’elles seraient – ​​que ce soit sur le plan romantique, professionnel, amical ou familial. Je pense donc que les gens pourront s’identifier à la relation entre Sauron Celebrimbor et Annatar, et ce sera pénible à cause de cela.

MCKAY Je pense que c’est un match de boxe, émotionnellement. Au milieu de la saison, dans les cinquième et sixième épisodes, vous sentez Celebrimbor repousser le sentiment d’être pris dans un nœud coulant, et Sauron doit faire de plus en plus de mal pour le manipuler. À la fin du sixième épisode, il l’a placé dans ce que Celebrimbor appelle une prison de l’esprit, où Celebrimbor semble vivre dans une belle version idyllique de la ville, alors même que Rome brûle. Sauron finit par tuer Celebrimbor, mais ce faisant, c’est presque comme si Celebrimbor avait gagné. Il ne peut plus être sa marionnette.

PAYNE: Et il y a sa prophétie mourante : je vais aller au paradis des elfes et tu vas être coincé avec toi-même dans l’enfer de ta propre création. « Je comprends qu’un seul anneau mènera à votre ruine totale. » Il a donné à Sauron exactement ce qu’il veut, c’est-à-dire être le maître de cette création, mais avec une ironie amère et dégoulinante – oui, c’est votre titre, « le seigneur des anneaux », mais vous êtes en fait esclave de ces anneaux qui finiront par te détruire.

Mais qu’est-ce qui le fait réfléchir ? Compte tenu de la puissance de Sauron, comment Celebrimbor tu sais qu’une bague finira par le détruire ?

MCKAY Sauron a indiqué que c’était tout son plan et que sa capacité à dominer le monde devait dépendre de cette technologie. Mais ce que Celebrimbor sait, et j’espère que nous l’avons montré, c’est que Celebrimbor croit qu’il ne peut pas faire cela sans lui. « Vous êtes désormais prisonnier de votre propre technologie car, sans moi, vous ne pouvez rien faire pour améliorer ce que j’ai déjà fait. »

Donc, probablement pour créer l’Anneau Unique, il pense qu’il n’a plus besoin de Célébrimbor, mais il le fait en quelque sorte, et c’est pourquoi les choses tournent mal pour lui ?

MCKAY: Nous ne voulons pas gâcher la suite de l’histoire. Mais je dirais certainement que Sauron a besoin de Celebrimbor, et s’il essayait de faire ce qu’ils ont fait tout seul, cela pourrait être un défi.

Vous avez mentionné que leur relation pourrait rappeler aux gens leurs propres relations, y compris romantiques. Il y a eu des moments en regardant Celebrimbor et Annatar où je me suis demandé s’il y avait un fondement romantique, ou même sexuel, à ce qui se passait là-bas ?

MCKAY Je dirais que la nature de cette relation et son intimité, et même la tension sexuelle qui y règne, ont été une source de spéculation de la part de nombreux fans du matériel source depuis de nombreuses années. Chaque fois que vous faites face à des émotions aussi puissantes que la séduction et la tromperie, je pense qu’il est facile pour votre imagination d’y aller.

PAYNE Je pense que vous pouvez le voir dès le début de leurs interactions ensemble dans le deuxième épisode. Sauron attire Celebrimbor en disant : « Il y a des choses que je ne peux que te dire », « Tu m’as toujours vu comme personne d’autre ne le pouvait » et « Tu es en sécurité avec moi ». Vous voyez cette danse intime que fait Sauron. Nous pourrions donc certainement voir comment les gens pourraient aller plus loin et les expédier.

La chute de Celebrimbor ressemblait un peu à une métaphore de la toxicomanie. Il est accro à la fabrication de ces bagues et, bien sûr, Le Seigneur des AnneauxAndy Serkis a déclaré avoir dépeint Gollum comme un héroïnomane. Cela semblait être une vision différente de la même idée : quelqu’un qui s’est soudainement réveillé, a regardé autour de lui et a réalisé : « Mon appartement est une poubelle et ma vie est une épave à cause de ça. »

MCKAY J’adore ça. Je ne sais pas si nous en avons consciemment parlé, mais nous avons pensé qu’il était important que quelqu’un se donne volontairement à Sauron. Il n’a pas de pouvoir sur tout être vivant. Il doit vous attirer dans sa toile. Et j’aime que cela puisse servir de métaphore à cela. Je pense que ça tient vraiment le coup. Certainement avec Gollum, c’est le cas.

Et quand Galadriel (Morfydd Clark) et Sauron se battaient, je me suis dit : « Eh bien, il n’existe aucune version de cela dans laquelle elle pourrait gagner. » Je veux dire, oui, il est sous forme mortelle, mais il a tellement de pouvoir. Avait-elle une chance dans ce combat ? Ce combat était-il désespéré ?

PAYNE: On voit en début de saison qu’en utilisant la couronne de Morgoth, qui est elle-même un artefact d’un pouvoir immense, que son corps physique est capable d’être tué. En théorie, Galadriel aurait pu faire la même chose que ce qu’Adar (Sam Hazeldine) a fait en début de saison.

MCKAY On en parle beaucoup dans l’écriture de ces scènes, dans la mise en scène de ces scènes, dans les répétitions avec les acteurs. Oui, elle pourrait gagner physiquement. Il existe un moyen. Mais ce qu’il veut, ce n’est pas la tuer, mais qu’elle lui accorde enfin le crédit qu’il estime mériter. Il la veut à ses côtés. Il joue avec elle. Mais elle est peut-être plus puissante que ce à quoi il s’attendait. Cela devient alors : comment parvient-elle à remporter la victoire, même s’il semble détenir toutes les cartes ?

Et c’est un bon rappel au premier épisode avec Adar tué d’une manière très similaire à la façon dont Sauron a été tué. Je suppose que l’effet de ceci est que rien n’empêche vraiment Sauron de contrôler toutes les forces obscures de la Terre du Milieu.

PAYNE Sauron commence la saison sans rien : pas d’anneaux, pas d’armée, pas d’alliés. Il le termine avec une armée entière d’Orcs. Il a les neuf anneaux pour les hommes, il a distribué les sept anneaux aux nains. Son plan de domination de la Terre du Milieu est donc en bonne voie.

MCKAY Et c’est aussi une histoire d’orcs, non ? Adar est un orc qui croit que les orcs pourraient être quelque chose de plus. Ils pourraient avoir une maison. Il semble même promettre à Galadriel qu’ils laisseront tranquille le reste de la Terre du Milieu. D’une certaine manière, il ne s’agit pas seulement de l’histoire de la façon dont Sauron revendique la nation orc, c’est aussi l’histoire de la possibilité que les orcs aient pu être un peuple à part entière.

Qu’est-ce qui vous passionne dans la saison trois ?

MCKAY Je dirais simplement que nous sommes extrêmement fiers de la saison deux et du travail accompli par tous ces incroyables acteurs et tous nos incroyables collaborateurs. Nous pensons que c’est une très bonne saison. Nous avons fait un effort très conscient pour rythmer le spectacle différemment. Nous voulions vraiment que chaque épisode se déroule comme une expérience discrète, et cela signifiait que vous n’allez pas voir tous les personnages chaque semaine. Nous pensons que la série vient tout juste d’atteindre son rythme de croisière et nous prévoyons que la saison trois se poursuivra et progressera.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir la saison deux est désormais diffusée sur Prime Video.