Auteur du classique Lord of The Rings, la maison de JRR Tolkien à Oxford, en Angleterre, sera bientôt en vente. L’auteur britannique qui a créé le monde de la fiction fantastique de la Terre du Milieu et des personnages comme Gandalf, les elfes, Bilbo Baggins.

La maison de Tolkien sur Northmoor Road, où il a écrit la trilogie Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, devrait bientôt arriver sur le marché. Cependant, les fans de Tolkien veulent le garder pour d’autres fans. C’est pourquoi les écrivains et les acteurs qui ont donné vie aux mondes de Tolkien dans la franchise de films font du financement participatif pour l’acheter.

Des acteurs, dont Ian McKellen qui a joué Gandalf et Martin Freeman qui a joué Bilbo dans les films « The Hobbit », ont lancé la campagne de financement participatif « Project Northmoor » pour acheter la maison de Tolkien et la transformer en son honneur dans un centre littéraire.

La maison où Tolkien a vécu de 1930 à 1947 sera le premier centre dédié à l’auteur fantastique dans le monde, si le projet est couronné de succès.

Projet Northmoor n’a que trois mois pour amasser 6 millions de dollars pour réaliser cette réalisation littéraire. Dirigé par l’auteur Julia Golding, le projet a comparé leur collecte de fonds au périlleux voyage de deux des personnages les plus aimés de Tolkien, Frodon et Sam.

Golding a déclaré que même si cela ressemble à une tâche gigantesque, les fans de Tolkien n’ont qu’à regarder le voyage de Frodon et Sam de Fondcombe à Mount Doom, qui a pris le même temps, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Plus de 5 millions de dollars de l’argent amassé serviront à l’achat de la maison, et le reste sera utilisé pour la rénover et créer l’organisation à but non lucratif qui y fonctionnera. La maison accueillera également des programmes littéraires pour les écrivains fantastiques en herbe et les fans de Tolkien, selon la campagne.

Project Northmoor a exhorté les lecteurs de Tolkien, que McKellen a appelé la fraternité des bailleurs de fonds, à donner tout ce qu’ils peuvent à des œuvres caritatives. Il existe plusieurs niveaux de collecte de fonds que le groupe vise à atteindre, dont un qui restaurerait le jardin de Tolkien et un autre qui installerait une tanière pour le redoutable dragon Smaug.