Ganapath : Tiger Shroff parle de son expérience de travail avec Amitabh Bachchan [Video]

Shroff Tigre : Tiger Shroff est occupé ces jours-ci à promouvoir son prochain film Ganapath. Tiger Shroff et l’équipe de son film ont organisé un événement spécial pour les fans de tout le pays, afin de leur offrir des visuels d’une prochaine chanson du film. Lors de la conférence de presse, Tiger a parlé de son action, de sa collaboration avec Big B, et bien plus encore. En parlant de ce dernier, Tiger a révélé qu’il n’avait aucune scène avec Big B à Ganapath.