Ganapath Teaser Twitter Review: Les internautes saluent la vedette de Tiger Shroff et la comparent à Tiger 3 de Salman Khan

Dans le teaser très attendu de « Ganapath », Tiger Shroff libère sa puissance brute et hypnotise le public avec ses séquences d’action intenses. Les internautes sont impressionnés par sa présence dynamique à l’écran, comparant le film au « Tiger 3 » de Salman Khan pour son action à indice d’octane élevé et son scénario passionnant. La performance électrisante de Tiger a laissé les fans attendre avec impatience la sortie de cette extravagance pleine d’action, plaçant la barre haute pour le genre d’action à Bollywood. Le teaser de Ganapath commence par un décor dystopique dans lequel les roturiers souffrent le plus. Leur sauveur ou « héros » est Tiger Shroff. Il est occupé à méditer jusqu’à ce que l’armée le force à venir sauver l’humanité. Ganapath se déroule en 2070 après JC. Le teaser de Ganapath oscille entre le passé et le présent de Tiger. Nous voyons Amitabh Bachchan comme un vieil homme en robe blanche. Kriti Sanon impressionne le plus avec ses scènes de réaction. Tiger et Kriti disposent également d’un espace à l’écran, mais le teaser se concentre sur le décor dystopique et l’action. C’est fondamentalement intriguant.