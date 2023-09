Ganapath Teaser : Tiger Shroff est de retour en forme, Kriti Sanon impressionne le plus dans cet aperçu du thriller d’action dystopique

Shroff tigre et Kriti Sanon se réunissent pour Ganapath : Un héros est né. Le nouveau film à venir est très attendu avec Tiger. Le buzz autour Ganapathe est élevé depuis l’annonce du nouveau film. Et finalement, aujourd’hui, les fabricants ont abandonné le Bande-annonce de Ganapath. Le Shroff Tigre, Amitabh Bachchan Le nouveau film vedette a une aubaine d’action écrite partout.

De quoi parle le teaser de Ganapath : A Hero is Born ?

Le Bande-annonce de Ganapath commence par un contexte dystopique dans lequel les roturiers souffrent le plus. Leur sauveur ou « héros » est Tiger Shroff. Il est occupé à méditer jusqu’à ce que l’armée le force à venir sauver l’humanité. Ganapath se déroule en 2070 après JC. Le teaser de Ganapath oscille entre le passé et le présent de Tiger. Nous voyons Amitabh Bachchan comme un vieil homme en robe blanche. Kriti Sanon impressionne le plus avec ses scènes de réaction. Tiger et Kriti disposent également d’un espace à l’écran, mais le teaser se concentre sur le décor dystopique et l’action. C’est fondamentalement intriguant.

Regardez la vidéo Ganapathteaser ici :

Ganapath : Un héros est né avec les détails du film Tiger Shroff

Pooja Entertainment et Good Co. produisent ce nouveau film mettant en vedette Kriti Sanon. Vikas Bahl a réalisé l’action et a fait l’éloge de Tiger en disant qu’il sera l’un des meilleurs héros d’action au monde. Tiger Shroff, selon le réalisateur, s’est cette fois surpassé dans tous les départements du divertissement. Il y a quelques jours, les créateurs ont sorti quelques affiches, dont celle de Kriti Sanon. L’actrice a l’air très féroce dans son avatar brut et robuste. Pour son rôle dans GanapatheKriti Sanon a appris l’art de manier les nunchucks en dehors d’un programme d’entraînement très intense.

Regardez cette vidéo de Kriti Sanon ici :

Kangana Ranaut critique les créateurs de Ganapath : A Hero is Born

Quand Shroff tigreles acteurs et les créateurs de Ganapathe a annoncé la date de sortie, le Chandramukhi 2 l’actrice les avait critiqués en leur posant des questions sur la nécessité ou la nécessité du choc avec Urgence. À l’époque, les dates de sortie en octobre, novembre et même septembre étaient gratuites. Kangana Ranaut a interpellé les créateurs et les a traités d’imbéciles. Urgence a été déplacé le 24 novembre 2023. En attendant, Ganapath : Un héros est né arrive le 20 octobre 2023.

Ganapath : Un héros est né coïncide avec Douchéra. Divya Khosla Kumar, Meezaan Jaafrey et Pearl V Puri film vedette Yaariyan 2 libérer à côté Ganapathe le 20 octobre.