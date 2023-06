Ganapath Partie 1 : Jackky Bhagnani, Tiger Shroff et Vikas Bahl déposent une mise à jour majeure ; Vérifier

Après avoir attiré l’attention du public dès son annonce, le prochain film d’action dystopique de Pooja Entertainment et de l’Inde Ganapath Partie 1 est prêt pour sa sortie mondiale. Au milieu de tous les bavardages croissants sur le prochain Tigre Shroff– Kriti Sanon starrer, c’est en effet une nouvelle étonnante pour le public qui n’a fait que renforcer l’excitation d’assister au film dans les salles. Apportant maintenant une nouvelle mise à jour sur le film tant attendu, Jackky Bhagnani a partagé une photo sur ses réseaux sociaux de lui-même avec la plus jeune superstar d’action Tiger Shroff et le réalisateur Vikas Bahl dans le même cadre allongé sur le canapé alors qu’ils verrouillent les modifications finales de Ganapath Part 1.

Ganapath Part 1 à bientôt dans les cinémas cette Dusshera

Il faut dire que c’est une façon tellement cool d’annoncer une mise à jour sur l’artiste magnanime. La photo montre également le lien entre le producteur, l’acteur et le réalisateur qui ont travaillé dur, mis leur sang et leur sueur et brûlé l’huile de minuit pour présenter ce film unique au public. Prenant cela sur les médias sociaux, le producteur Jaccky Bhagnani écrit : Le sentiment quand vous avez verrouillé le montage ? #Ganapath Part 1 Rendez-vous dans les cinémas cette Dusshera ! #GanapathLe20Octobre 2023 ! PS- @kritisanon tu nous as manqué sur cette photo @amitabhbachchan @vashubhagnani @tigerjackieshroff @kritisanon #[email protected] #GoodCo

Pooja Entertainment présente ‘Ganapath Part 1 en association avec Good Co’ est réalisé par Vikas Bahl. Le film est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikas Bahl. Le film sortira le 20 octobre 2023 en hindi, télougou, tamoul, malayalam et télougou.