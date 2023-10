Ganapath crée l’histoire : les fans de Tiger Shroff, Kriti Sanon et Amitabh Bachchan lanceront en exclusivité la bande-annonce

Ganapath : Un héros est né a réussi un coup de maître qui fait vibrer l’industrie cinématographique. Alors que l’enthousiasme suscité par ce blockbuster plein d’action atteint son paroxysme, les fans de Tigre Shroff, Kriti Sanon et légendaire Amitabh Bachchan du monde entier se voient offrir une occasion en or d’entrer dans l’histoire en lançant eux-mêmes la bande-annonce du film. Cette décision engage non seulement les fans à l’échelle mondiale, mais crée également un lien avec le film. Cette approche révolutionnaire en matière de lancement de bandes-annonces à Bollywood a brisé les normes conventionnelles, offrant aux fans une opportunité sans précédent de participer à la révélation du film.

Les fans du monde entier recevront la bande-annonce exclusivement en rejoignant la chaîne de diffusion Ganapath ka Gang WhatsApp ! Rejoindre le gang Ganapath promet non seulement des sensations fortes mais aussi la chance d’occuper le devant de la scène lors du lancement de la bande-annonce, un exploit jamais vu auparavant dans le monde du cinéma.

En offrant aux fans le pouvoir de présenter Ganapath au monde, les créateurs et les talents ont exploité l’enthousiasme sans limite de la base de fans de Tiger, Kriti et du légendaire Amitabh Bachchan. Cette approche unique génère non seulement un immense buzz, mais garantit également que le lancement de la bande-annonce deviendra un événement mémorable célébré par les fans du monde entier.

À une époque où l’engagement des fans est primordial, Ganapath : A Hero is Born a pris une mesure audacieuse pour impliquer les fans au cœur même de la promotion du film. Partant de la conviction que le cinéma est une expérience collective, les réalisateurs se sont surpassés avec cette démarche. Alors que les fans scannent avec impatience les codes QR et rejoignent simplement la chaîne WhatsApp du film et attendent leur chance de briller, Ganapath continue de prouver qu’il ne s’agit pas seulement d’un film ; c’est une expérience immersive qui unit les fans du monde entier.

Préparez-vous pour un lancement de bande-annonce comme jamais auparavant, où les fans prennent le volant et prennent les devants, emmenant Ganapath vers de nouveaux sommets d’excitation et d’anticipation ! Pooja Entertainment présente GANAPATH : A Hero Is Born en association avec Good Co., réalisé par Vikas Bahl. Le film est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikas Bahl. Le film devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada le 20 octobre 2023.