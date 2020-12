Ganadhipa Sankashti Ganesh Chaturthi cette année sera célébrée le 3 décembre. Le Chaturthi Tithi (quatrième jour) de la phase décroissante (Krishna Paksha) de la quinzaine lunaire (Kartik Maas) est un jour propice dédié au Seigneur Ganesha. Chaque mois, selon le calendrier hindou, a deux Chaturthi Tithis.

Sur ce Chaturthi Tithi, on observe le Ganadhipa Sankashti Ganesh Chaturthi Vrat. Les fidèles gardent un jeûne d’une journée et le rompent après avoir vu la lune la nuit. Ce rapide ou vrat est significatif car sankat signifie des ennuis et Sankashti signifie la délivrance des ennuis. Les fidèles rendent hommage au Seigneur Ganesha et recherchent ses bénédictions pour se débarrasser de tous les obstacles dans leur vie. Chaque jour de Sankashti Chaturthi a un nom spécifique. Le Sankashti du mois Kartik (selon le calendrier Amavasyant) est connu sous le nom de Ganadhipa Sankashti Chaturthi. La forme Maha Ganapati du Seigneur Ganesha ainsi que le Shiva Peeth sont vénérés.

Ganadhipa Sankashti Ganesh Chaturthi 2020 Tithi

Cette année, Ganadhipa Sankashti Chaturthi tithi commence à 19h26 le 3 décembre. L’heure de lever de la lune est à 19h51. Ganadhipa Sankashti Ganesh Chaturthi tithi se termine à 20h03 le 4 décembre.

Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2020 Importance

Lord Ganesh est largement considéré comme le dieu de la sagesse, de la bonne fortune et de la prospérité. Traditionnellement, l’adoration de Ganesha est invoquée au début d’un voyage ou de toute nouvelle entreprise. Selon une légende hindoue associée à Sankashti Chaturthi, Krishna Chaturthi a effectué une pénitence intense pour rechercher des bénédictions ainsi qu’une aubaine qui a plu au Seigneur Ganesha. Le Seigneur est apparu au moment de Chandrodaya (Lever de lune) devant Krishna Chaturthi pour donner des bénédictions et des avantages.

Krishna Chaturthi, en voyant le Seigneur Ganesh, a souhaité une association éternelle avec le seigneur lui-même. Elle a également souhaité qu’une aubaine soit accordée qui soulagerait ceux qui prieraient Ganesha en observant un jeûne sur Krishna Chaturthi. Depuis que le Seigneur Ganesha est apparu devant elle au lever de la lune, les dévots prennent leur petit-déjeuner en voyant la lune et en offrant des prières au Seigneur Chandra.