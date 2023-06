Gammes de véhicules électriques : voici ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat

Il y a la cote de portée que vous voyez sur l’autocollant de la fenêtre pour un Voiture électrique, et puis il y a la gamme du monde réel. Vous ne penseriez pas qu’il y aurait une énorme différence, mais il y en a. Si vous magasinez pour un véhicule électrique, vous devez en tenir compte avec la batterie d’une voiture pour voir jusqu’où elle va avant d’avoir besoin d’une charge. Dans l’ensemble, prenez le temps de vous assurer que le mode de vie EV vous convient.

Comme pour les voitures à moteur à combustion, l’efficacité énergétique estimée d’un véhicule électrique peut varier de ce qui est sur l’autocollant, parfois de beaucoup plus qu’elle ne varie dans les voitures à combustion. APE

Température froide

Le temps froid peut réduire considérablement l’autonomie de votre véhicule électrique. Les laboratoires nationaux de l’Idaho ont découvert que un VE peut perdre 25 % de son autonomie nominale à des températures glaciales. À titre d’exemple, cela pourrait faire passer une Nissan Leaf 2021 actuelle de 149 miles d’autonomie à 112, ce qui la ramènerait essentiellement à cinq années modèles. Dans l’autre sens, cette étude a également révélé que la charge rapide était 35% moins efficace à des températures glaciales par rapport à son efficacité à 77 degrés. Plus un véhicule électrique que vous achetez est récent, mieux il est susceptible de supporter le froid grâce aux améliorations de la technologie de gestion de la batterie, une bonne raison d’évaluer soigneusement un véhicule électrique d’occasion avant de décider qu’il s’agit d’une bonne affaire.

La température affecte à la fois la capacité énergétique et le niveau de tension du type de cellules individuelles qui constituent la pierre angulaire des batteries EV. Richtek

Chauffage et refroidissement

Chauffer et refroidir l’habitacle d’une voiture électrique n’est pas anodin. Contrairement aux voitures à moteur à combustion, qui ont une vaste source de chaleur perdue pour le réchauffement et des accessoires parasites entraînés par courroie pour comprimer le réfrigérant pour le refroidissement, les voitures électriques doivent utiliser l’électricité pour faire les deux.

UN Étude AAA 2019 de cinq modèles de voitures électriques a constaté qu’un temps de 20 degrés peut réduire l’autonomie d’un véhicule électrique de 41 % lorsque le chauffage est allumé, une combinaison de ce tirage et des problèmes de température que nous avons vus ci-dessus. À l’autre extrémité, l’étude AAA a révélé que l’autonomie avait chuté d’environ 17 % par jour à 95 degrés, en grande partie en raison de l’utilisation du système de climatisation.

Les fabricants de véhicules électriques innovent rapidement dans ce domaine pour réduire les pénalités d’autonomie liées au confort. Le La Nissan Leaf utilise désormais un système de pompe à chaleur comme vous pourriez trouver dans une unité de CVC mini-split dans votre maison, et Jaguar a récemment remporté un prix d’ingénierie pour combiner une telle pompe à chaleur avec un système qui récolte la chaleur du système qui refroidit la batterie principale et le moteur de l’I-Pace.

La Nissan Leaf utilise un système de pompe à chaleur sophistiqué, contrairement aux technologies de chauffage résistives plus courantes qui sapaient la puissance des premiers véhicules électriques. Nissan

Conseil de pro : préconditionnez le climat de votre voiture avant de partir pendant qu’elle est encore sur le chargeur afin que le réseau fasse le gros du travail de chauffage ou de refroidissement.

Arrêtez et partez

Nous ne parlons pas de la circulation avec arrêts et départs, mais de la façon dont vous faites s’arrêter et repartir votre véhicule électrique. Les voitures électriques ont une régénération, qui transforme momentanément leurs moteurs électriques en générateurs qui chargent la batterie et ralentissent la voiture. Cela est dû à la traînée électromagnétique requise par le processus de régénération. Profitez-en en réglant votre voiture sur son réglage de régénération le plus élevé et en freinant autant que possible en levant simplement l’accélérateur. Il faut un certain temps pour s’y habituer, mais cela peut faire une réelle différence qui apparaîtra instantanément sur la jauge de votre tableau de bord.

Âge de la batterie

C’est la principale raison pour laquelle un véhicule électrique d’occasion n’est peut-être pas une bonne affaire. Premièrement, la technologie des batteries s’améliore rapidement, offrant une plus grande capacité de stockage à des prix identiques ou inférieurs chaque année modèle. Deuxièmement, les batteries des voitures électriques perdent progressivement de leur capacité au fur et à mesure de leur utilisation, un peu comme tous les autres appareils alimentés par batterie que vous possédez. Combinez ces deux facteurs – une capacité inférieure lorsqu’elle est neuve et une réduction de cette capacité lorsqu’elle est utilisée – et vous pouvez vous retrouver avec un EV « économique » avec une autonomie réelle qui n’est qu’à deux chiffres. Si c’est toute l’autonomie dont vous avez besoin, vous devriez certainement envisager d’acheter un VE d’occasion qui coûte moins cher qu’un vélo électrique. Sinon, ne soyez pas stupide et ne vous retrouvez pas avec une voiture que vous détestez parce que vous devez vous soucier de son autonomie tout le temps.