Gamme Porsche Taycan 2023, mise à niveau logicielle disponible pour toutes les années modèles via une mise à jour

Porsche a annoncé mardi tous les ajustements matériels et les mises à jour logicielles à venir sur son Berlines de performance électriques Taycan et wagons de sport pour l’année modèle 2023. Le nouveau logiciel promet une charge plus rapide, des améliorations de l’infodivertissement et même une modeste augmentation de la portée. Cependant, les propriétaires qui sont montés tôt dans le train Taycan ne devraient pas se sentir en reste, car la plus grande nouvelle ici est que ces nouvelles révisions logicielles sont rétrocompatibles avec les variantes de l’année modèle précédente via une mise à jour installée par le concessionnaire.

Mises à jour matérielles Taycan 2023

Les mises à jour du côté matériel sont assez minimes, s’appliquant principalement aux accessoires et équipements en option. Tous les modèles Taycan 2023 équipés du toit en verre panoramique sont désormais équipés de la teinte électrochromatique Variable Light Control du constructeur automobile et seront également préparés pour accueillir le système de transport de toit de Porsche composé de rails, de barres transversales et de coffres de chargement. Les propriétaires peuvent également faire livrer leur véhicule électrique avec un faisceau de câblage préinstallé, prêt pour l’installation de la Porsche Dashcam. Le système de caméra avant et arrière est disponible dans la gamme d’accessoires officiels Tequipment de Porsche.

Pendant ce temps, la roue Aero monochrome de 19 pouces du Taycan 2023 sera remplacée par une nouvelle conception de roue Taycan S Aero de 19 pouces polie et peinte.

Porsche



Améliorations du groupe motopropulseur et de la gestion thermique

Le nouveau logiciel de gestion du groupe motopropulseur permet un désengagement plus libéral du moteur avant dans les modes de conduite Normal et Range du Taycan, ce qui aide à réduire la traînée parasite pendant la croisière. Porsche nous dit qu’il s’attend à ce que ce réglage contribue à une augmentation d’environ 50 kilomètres (environ 31 milles) de l’estimation de la portée européenne WLTP pour les configurations à deux moteurs. Le constructeur automobile n’a pas encore d’estimation quant à la façon dont cela se traduira par nos chiffres EPA ici aux États-Unis.

Le Taycan mis à jour pourra également préconditionner sa batterie plus rapidement et à une température plus élevée en vue d’une session de charge. Cela permettra une courbe de charge optimisée lors du branchement avec la batterie à un état de charge élevé et, espérons-le, de fournir de manière plus cohérente la revendication du Taycan d’une charge rapide de 5% à 80% DC en moins de 23 minutes.

Les mises à jour de la qualité de vie incluent la conservation du réglage de récupération sélectionné par l’utilisateur entre les modes de conduite et les informations sur le flux d’énergie ajoutées à l’indicateur de traction intégrale dans le groupe d’instruments numériques.

Fonctionnalités PCM et Porsche Connect

En parlant de tableau de bord, le système d’infodivertissement Porsche Communication Management de Porsche fait l’objet d’une refonte visuelle avec de nouvelles tuiles colorées sur l’écran d’accueil, des ajustements dans toute l’interface utilisateur et une conception mise à jour pour l’affichage tête haute.

Les conducteurs de Taycan pourront également désormais filtrer en fonction de la puissance de sortie lors de la recherche d’une borne de recharge à l’aide de la navigation embarquée. Cela devrait faciliter la recherche de stations rapides de 270 kilowatts tout en évitant d’être bloqué sur des prises de 50 kW relativement lentes mais plus courantes.

Les utilisateurs de téléphones Android peuvent désormais laisser leur câble USB à la maison grâce au nouveau sans fil de PCM Connectivité Android Auto. (L’infodivertissement prenait déjà en charge Apple CarPlay sans fil et continue également de prendre en charge les versions filaires des deux technologies.) Il existe également une nouvelle intégration Spotify pour les personnes qui préfèrent utiliser la connexion de données embarquée du Taycan pour le streaming.

Porsche



Mises à jour rétrocompatibles en direct

Vous ne pouvez pas télécharger de nouvelles roues, mais Porsche met à disposition les révisions PCM 2023 et les mises à jour logicielles du groupe motopropulseur pour les variantes Taycan des années modèles 2020, 2021 et 2022. Les propriétaires recevront une notification – probablement par courrier – de Porsche lorsque le logiciel sera disponible et pourront retourner chez leur concessionnaire ou centre de service pour recevoir la mise à jour.

Attendez-vous à ce que la mise à niveau prenne jusqu’à une journée, ce qui semble long, mais cela explique que les modèles les plus anciens de l’année modèle 2020 reçoivent une mise à jour plus importante et plus complète que, par exemple, un Taycan 2022 plus récent. De plus, nous parlons d’un logiciel contrôlant le fonctionnement de base du groupe motopropulseur du Taycan à 88 150 $, alors peut-être vaut-il mieux prendre son temps et bien faire les choses.

Avec le nouveau logiciel en place, toutes les années modèles deviendront capables de mises à jour en direct – grâce aux optimisations de l’interface du logiciel avec les différentes unités de contrôle de la voiture – ce qui devrait rendre les futures visites de service pour les nouvelles fonctionnalités et les corrections loin occurrence moins fréquente.