Gamme Eurovision 2021: liste complète des pays et ordre de performance

EUROVISION 2021 est le dernier volet de la prestigieuse histoire du concours de chant.

Verrons-nous un nouveau pays régner en maître ou un autre ajoutera-t-il à son héritage en remportant à nouveau le prestigieux événement?

SPÉCIAL PARI EUROVISION – MEILLEURES OFFRES ET PARI GRATUITS

BBC

L’Eurovision 2021 aura lieu le samedi 22 mai 2021[/caption]

Quels pays se produisent à l’Eurovision 2021?

Jusqu’à présent, seuls six pays ont été confirmés pour la finale de l’Eurovision.

Les Big Five – France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni – ainsi que le pays hôte, les Pays-Bas, passent automatiquement aux étapes finales.

Le reste des nations doit se battre en demi-finale.

La première demi-finale aura lieu le mardi 18 mai – et sera diffusée sur BBC Four à partir de 20 heures.

La deuxième demi-finale suivra le jeudi 20 mai avec les dix meilleurs de chaque demi-finale jusqu’à la finale.

Royaume-Uni – James Newman

Reuters

James Newman représentera le Royaume-Uni[/caption]

James Newman est un auteur-compositeur-interprète anglais multi-platinum qui représentera le Royaume-Uni à l’Eurovision 2021.

Il est surtout connu pour avoir écrit des succès n ° 1, notamment Waiting All Night de Rudimental avec Ella Eyre et Blame de Calvin Harris avec John Newman.

Commentant sa prochaine performance, James a déclaré: «Je suis tellement excité et honoré d’avoir une seconde chance de représenter mon pays au Concours Eurovision de la chanson.

«Je n’ai pas arrêté de faire de la nouvelle musique en lock-out et j’ai hâte que tout le monde entende la chanson que j’apporte à l’Eurovision en 2021.»

James chantera Embers.

France – Barbara Pravi

AFP

Barbara Pravi représente la France[/caption]

L’auteure-compositrice junior de l’Eurovision 2020, Barbara Pravi, représentera la France à Rotterdam avec sa chanson Voilà.

La lauréate de l’Eurovision France est une passionnée des droits des femmes, l’auteure-compositrice-interprète a participé à l’enregistrement de Debout les femmes.

Pravi a été choisi après que la France ait décidé de ne pas donner le choix 2020 à Tom Leeb une autre chance à l’Eurovision.

Allemagne – Jendrik

Rex

Jendrik interprétera sa chanson I Don’t Feel Hate à l’Eurovision 2021[/caption]

La passion de Jendrik pour la musique a commencé après avoir monopolisé le ukulélé de sa sœur et a commencé à écrire des chansons pour sa famille.

Il a fréquenté l’Institut de musique de l’Université des sciences appliquées d’Osnabrück a choisi le luth à quatre cordes pour sa thèse de baccalauréat ès arts.

L’Allemand interprétera sa chanson I Don’t Feel Hate à l’Eurovision 2021 à Rotterdam.

Italie – Måneskin

Rex

Måneskin a formé un groupe en 2015 après leur rencontre au collège[/caption]

Måneskin est un groupe acclamé par la critique avec le chanteur Damiano, le bassiste Victoria, le guitariste Thomas et Ethan à la batterie.

Ils se sont formés en 2015 et ont fusionné leurs influences musicales du rock et du rap, au reggae, au funk et à la pop.

Après avoir remporté Sanremo 2021, le quatuor se rendra à l’Eurovision 2021 pour interpréter Zitti e buoni.

Espagne – Blas Cantó

Éclaboussure

Blas Canto aura la chance de se produire sur la scène de l’Eurovision en 2021[/caption]

Ce n’est pas le premier rodéo de Blas puisqu’il a joué avec le boyband Auryn dans Destino Eurovision en 2011.

Il devait également interpréter la chanson Universo lors du concours annulé 2020.

Mais maintenant, l’Espagnol aura sa chance en tant qu’acteur solo, ce qui, selon lui, a été un «rêve de longue date».

Il interprétera la chanson Voy a quedarme.

Pays-Bas – Jeangu Macrooy

Éclaboussure

Jeangu arborera le drapeau pour les hôtes des Pays-Bas[/caption]

Le parcours musical de Jeangu a commencé lorsqu’il a reçu une guitare de ses parents pour son 13e anniversaire.

Originaire du Suriname, le chanteur a déménagé aux Pays-Bas à l’âge de 20 ans.

Il s’est inscrit à l’école de musique où il a commencé à collaborer avec le producteur Perquisite.

Après avoir été sélectionné en interne pour participer à l’événement annulé 2020, il interprètera la chanson «Birth of a New Age».

Lituanie – The Roop

Chanson: Discothèque

Russie – Manizha

Chanson: Femme russe

Suède – Tusse

Chanson: Voices

Chypre – Elena Tsagrinou

Chanson: El diablo

Norvège – Tix

Chanson: Fallen Angel

Belgique – Hooverphonic

Chanson: The Wrong Place

Israël – Eden Alene

Chanson: Set Me Free

Azerbaïdjan – Efendi

Chanson: Mata Hari

Ukraine – Go_A

Chanson: Shum

Malte – Destin

Chanson: Je me casse





Comment puis-je regarder l’Eurovision 2021?

La grande finale tant attendue du 65e Concours Eurovision de la chanson aura lieu le samedi 22 mai 2021.

Il sera diffusé en direct sur BBC One à partir de 20 heures.

Les fans pourront rattraper iPlayer.