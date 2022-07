Gamme d’activités faisant partie de l’appel de Lee County 4-H Fair and Jr. Show – Shaw Local

AMBOY – La foire et le spectacle junior 4-H du comté de Lee tournent à plein régime au parc des expositions du comté de Lee.

Des centaines de projets 4-H par les jeunes de la région à une gamme de divertissements en tribune, la foire de quatre jours attire des membres de la communauté de toute la région.

Les favoris des Fairgoers qui reviennent cette année incluent les tractions de camions et de tracteurs, la voie rapide de la foire du comté, une foire des vendeurs et de l’artisanat, un rodéo, un train de tonneaux et une vente aux enchères de nourriture.

Il y a aussi une large vitrine de talents, de l’élevage d’animaux au travail du bois en passant par la photographie.

“Il y en a pour tous les goûts ici”, a déclaré Josie Willett, l’une des organisatrices du salon.

La foire a commencé jeudi au Lee County 4-H Center and Fairgrounds au 1196 Franklin Road. L’événement comprend une variété de vendeurs d’aliments cette année, comme un nouveau stand de barbe à papa, ainsi que les traditionnels gâteaux en entonnoir et chiens de maïs, barbecue, tacos, pizza, crème glacée et le stand de nourriture 4-H tenu par différents clubs de Comté de Lee.

Mary Meyers, membre du groupe Soaring Eagles 4-H, montre sa chèvre naine jeudi au Lee County 4-H Fair and Junior Show. Meyers a pris la première place dans la catégorie junior. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

Nouveauté cette année, un espace de lancer de hache gratuit ainsi que des courses d’ânes.

Les événements comprennent un spectacle de magie, un petit-déjeuner aux crêpes par Teen Turf, de l’artisanat Kids ‘Korner, un zoo pour enfants et des promenades à poney, des manèges de carnaval à mi-chemin et un spectacle de bulles.

“C’est plein à craquer et ça va être très amusant”, a déclaré Willett. “Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que nous avons quelque chose pour tout le monde.”

Les billets individuels coûtent 5 $ par jour, 15 $ pour la saison et 2 $ le dimanche. L’entrée en tribune est de 7 $ le samedi et gratuite le dimanche.

L’événement Broken Horn Rodeo Buckle Series, organisé par l’Illinois Professional Rodeo Association, commence à 19 h samedi et comprend l’équitation à cru, l’équitation de taureau, l’équitation de selle bronc, la corde d’arrimage, la lutte de bouvillon, l’équitation de championnat de taureau et la course de barils de cow-girl.

Les courses d’ânes « célébrités » de Dairyland Donkeyball débuteront dimanche à 13 h. Jusqu’à 50 personnes peuvent participer aux courses d’ânes premier arrivé, premier servi. Les coureurs âgés de 16 ans et plus qui ne pèsent pas plus de 225 livres et signent une décharge peuvent participer aux manches de qualification et les gagnants participeront à la finale.

Aller à leecounty4hcenter.com ou trouvez le Lee County 4-H Fair & Junior Show sur Facebook pour un horaire complet ou plus d’informations.