GameStop nomme Ryan Cohen au poste de PDG avec effet immédiat

Arrêt de jeu a déclaré jeudi matin que l’investisseur activiste milliardaire Ryan Cohen prendrait la direction du détaillant de jeux vidéo.

Les actions de la société ont bondi de près de 10 % lors des échanges avant commercialisation après l’annonce. GameStop faisait partie de l’engouement pour les actions mèmes de 2020 et 2021.

GameStop a déclaré que Cohen ne recevrait aucune rémunération pour son travail en tant que PDG, président et président exécutif de la société.

Cette décision intervient plus de trois mois après que GameStop a licencié le PDG Matthew Furlong tout en nommant Cohen président exécutif. GameStop n’a pas donné de raison pour le licenciement à l’époque.

Cohen, qui a fondé le détaillant d’aliments pour animaux Chewy et est devenu connu comme le « roi » des actions mèmes, a acheté une participation dans GameStop en 2020 et a rejoint le conseil d’administration en 2021 – au plus fort du phénomène mème.

Depuis lors, l’entreprise n’a pas montré beaucoup de signes de redressement, à quelques exceptions près. Plus tôt ce mois-ci, GameStop a annoncé son résultats financiers du deuxième trimestreaffichant une perte moins importante qu’il y a un an, ainsi qu’une légère hausse de son chiffre d’affaires.

