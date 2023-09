GameStop nomme le milliardaire Ryan Cohen au poste de PDG

GameStop a nommé jeudi le milliardaire Ryan Cohen au poste de PDG et président, resserrant ainsi l’emprise de l’investisseur activiste sur le détaillant de jeux vidéo physique en difficulté qu’il a l’intention de redresser.

Les actions de la société ont bondi de 10 % lors des échanges avant commercialisation. Le titre est sur des montagnes russes depuis 2021, lorsque les investisseurs particuliers ont fait monter son prix pour tenter de prouver que les paris des hedge funds sur la disparition de GameStop étaient erronés.

Cohen est le plus grand investisseur de GameStop et siège au conseil d’administration depuis plus de deux ans. Il est devenu président exécutif en juin après l’éviction de l’ancien PDG Matt Furlong.

GameStop a déclaré qu’il renoncerait à ce titre et ne recevrait aucune compensation pour ses nouveaux rôles.

Cohen est arrivé chez GameStop après avoir transformé le détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie Chewy en une centrale électrique qu’il a vendue pour 3,5 milliards de dollars en 2017.

Le milliardaire avait initialement tenté d’orienter GameStop de manière agressive vers un modèle plus axé sur le Web, alors que la chaîne, dépendante des magasins physiques, cherchait à relancer son activité.

Mais il a fait marche arrière sur certains de ces projets de commerce électronique, s’appuyant davantage sur les magasins physiques de GameStop et les utilisant comme lieux où les clients peuvent récupérer leurs commandes en ligne.

Les résultats trimestriels de la société au début du mois ont montré certains signes indiquant que la stratégie fonctionnait, car la forte demande de jeux vidéo, d’objets de collection et de consoles a permis à GameStop d’enregistrer une perte et des revenus inférieurs aux attentes et supérieurs aux estimations.

Néanmoins, les analystes s’inquiètent de la lenteur du changement chez GameStop et du bilan mitigé de Cohen en tant qu’investisseur activiste dans les sociétés qu’il a ciblées, notamment Bed Bath & Beyond et Nordstrom.

L’entreprise a connu plusieurs départs de dirigeants ces dernières années, l’ancienne directrice de l’exploitation Jenna Owens ayant quitté l’entreprise en octobre 2021, sept mois seulement après son arrivée.

L’ancien directeur financier Michael Recupero, embauché en même temps que Furlong, a été licencié l’année dernière.

Les actions du détaillant de jeux vidéo ont perdu plus de 80 % de leur valeur depuis le record de 2021, dont une baisse de 7 % cette année.



