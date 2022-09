GameStop meme stock movie ‘Dumb Money’ en préparation avec Seth Rogen, Pete Davidson

Un écran affiche le logo et les informations commerciales de GameStop sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 29 mars 2022.

Le phénomène du stock de mèmes GameStop de l’année dernière fait son chemin vers le grand écran, comme l’alun de “Saturday Night Live” Pete Davidson, l’acteur de “Il y aura du sang” Paul Dano, la star de “Pineapple Express” Seth Rogen et le habitué de Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan sont prêt à jouer dans “Dumb Money”.

Un groupe d’investisseurs de détail basés sur Reddit sur la page Wall Street Bets a augmenté les actions de GameStop en 2021 dans le but de marteler les fonds spéculatifs de vente à découvert.

La mème-stock-mania qui a suivi a entraîné de fortes fluctuations du cours de l’action de la société, inquiétant Wall Street et ayant récemment eu un impact sur d’autres détaillants comme Bed Bath & Beyond. Ryan Cohen, investisseur activiste et roi des stocks de mèmes, est président de GameStop et avait acheté plus de 10% des actions de Bed Bath avant de retirer de l’argent du détaillant en difficulté.

“Dumb Money” est basé sur le livre non romanesque de Ben Mezrich “The Antisocial Network”, qui a été publié en septembre 2021. Une vente de droits pour le film devrait débuter ce mois-ci au Festival du film de Toronto de cette année, selon Variété.

“Dumb Money” sera réalisé par Craig Gillespie, qui a précédemment collaboré avec Stan sur son film “I, Tonya” de 2017 et la série Hulu “Pam & Tommy”. Comme “Dumb Money”, ces deux projets se sont concentrés sur des événements réels impliquant l’olympienne de patinage artistique en disgrâce Tonya Harding, l’actrice et mannequin Pamela Anderson et le batteur de Motley Crue Tommy Lee.

Le tournage de “Dumb Money” devrait commencer ce mois-ci.