GameStop licencie son directeur financier et annonce des licenciements dans le cadre d’un plan de redressement agressif

Un écran affiche le logo et les informations commerciales de GameStop sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 29 mars 2022.

GameStop a licencié son directeur financier, Mike Recupero, et procède à des réductions de personnel dans tous les départements dans le cadre d’un effort pour redresser le détaillant de jeux vidéo, a annoncé la société jeudi.

Recupero, qui a rejoint l’entreprise il y a environ un an, a été “licencié parce qu’il n’était pas adapté à la culture” et était “trop ​​indifférent”, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier. Il a été expulsé par le président de GameStop, Ryan Cohen, a déclaré la personne.

Diana Jajeh, directrice comptable de la société, deviendra directrice financière.

Les licenciements, qui ont été annoncés dans une note aux employés obtenue par CNBC, concernent le côté entreprise de l’entreprise plutôt que dans ses magasins, a déclaré la personne, et visent à “réduire le ballonnement” alors que GameStop investit dans d’autres domaines.

Le PDG Matt Furlong a expliqué les changements dans la note de service aux employés et a déclaré que l’entreprise devait prendre des mesures audacieuses pour investir dans son avenir numérique.

“Cela signifie éliminer les coûts excédentaires et opérer avec une mentalité de propriétaire intense”, a-t-il déclaré. “Tout le monde dans l’organisation doit devenir encore plus actif et adopter un niveau accru de responsabilité pour les résultats.”

Les actions de la société ont chuté de plus de 6% en négociation prolongée après avoir gagné plus de 15% au cours de la session régulière.

Voici le mémo complet :

Tout,

Le changement sera une constante à mesure que nous ferons évoluer notre activité commerciale et lancerons de nouveaux produits via notre groupe blockchain. Après avoir investi massivement dans le personnel, la technologie, les stocks et l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement au cours des 18 derniers mois, notre objectif est d’atteindre une rentabilité soutenue. Cela signifie éliminer les coûts excédentaires et opérer avec une mentalité de propriétaire intense. Tout le monde dans l’organisation doit devenir encore plus actif et adopter un niveau accru de responsabilité pour les résultats.

Cela dit, je vous contacte aujourd’hui pour partager trois mises à jour organisationnelles :

1. Après avoir embauché plus de 600 entreprises en 2021 et au premier semestre 2022, nous avons une meilleure compréhension de nos besoins de transformation. Cela nous a permis d’ajuster nos effectifs dans plusieurs départements de l’entreprise. Aujourd’hui, nous procédons à un certain nombre de réductions pour nous aider à garder les choses simples et à fonctionner avec agilité avec les bons talents en place.

2. Nous allons investir considérablement dans nos directeurs de magasin et nos employés sur le terrain, qui jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de nos clients. Ces personnes sont, à bien des égards, le cœur de GameStop. Nous partagerons les détails concernant cet investissement dans les semaines à venir.

3. Mike Recupero, qui occupait le poste de directeur financier depuis juin dernier, nous quitte. Diana Jajeh, qui a été notre directrice comptable et possède une solide connaissance institutionnelle de l’entreprise, a été nommée directrice financière.

Ces changements nous permettront de fonctionner de manière rentable alors que nous exécutons notre stratégie de poursuite de la croissance des ventes dans notre activité de commerce et de lancement de nouveaux produits qui permettent aux clients des actifs numériques et des jeux Web3 verticaux. Je fais confiance à l’équipe que nous avons en place pour aller de l’avant, et je vous remercie encore une fois pour votre dévouement et votre concentration continus.

Salutations,

Mat

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.