GameStop lance le marché NFT alors qu’il recherche la croissance en ligne

Aujourd’hui, l’entreprise exploite des domaines en vogue comme les NFT pour se développer. Les actifs numériques uniques ont suscité à la fois l’enthousiasme et le scepticisme. Certains observateurs de l’industrie de la vente au détail s’attendent à ce qu’ils deviennent un cadeau de vacances chaud. Environ un demi-million de NFT devraient être achetés auprès des détaillants entre novembre et décembre, ce qui représente une valeur marchande totale de 54 millions de dollars, selon Salesforce.

La société essaie de convaincre des investisseurs qui ont peut-être considéré GameStop comme un détaillant hérité avec trop de vitrines dans des centres commerciaux obsolètes. GameStop exploitait un total de 4 573 magasins, dont 3 018 aux États-Unis, au 29 janvier, selon un dossier annuel. En plus de son entreprise éponyme, il possède également les bannières EB Games et Micromania.

Il s’agit de la dernière poussée du détaillant de jeux vidéo, désormais présidé par le fondateur et investisseur activiste de Chewy, Ryan Cohen, pour investir dans un avenir numérique. GameStop connaît un revirement après plusieurs années de difficultés financières, en partie alourdies par son empreinte immobilière massive et le passage rapide de l’industrie du jeu vidéo en ligne.

GameStop a annoncé lundi le lancement tant attendu de son marché en ligne pour les jetons non fongibles, ou NFT, dans le but de réinventer son activité et de tirer profit de l’adoption par les consommateurs des crypto-monnaies et de la technologie blockchain.

D’autres, cependant, peuvent considérer que le marché arrive un peu trop tard. Les ventes d’œuvres d’art numériques virtuelles et d’avatars pourraient ralentir après leurs sommets alimentés par la pandémie. GameStop doit également concurrencer d’autres marchés NFT établis, y compris le géant OpenSea.

Et jusqu’à présent, le virage numérique de l’entreprise n’a pas été sans heurts. La semaine dernière, GameStop a licencié Recupero et annoncé des licenciements dans tous les départements. Recupero, qui a rejoint le détaillant il y a environ un an, a été “licencié parce qu’il n’était pas adapté à la culture” et était “trop ​​indifférent”, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier. Il a été expulsé par Cohen, a déclaré la personne.

Recupero n’était pas immédiatement disponible pour répondre à la demande de commentaires de CNBC.

Le détaillant de jeux vidéo a eu du mal à endiguer les pertes ces dernières années, alors même que ses ventes de matériel, de logiciels et d’objets de collection augmentent.

Au cours de la période de trois mois terminée le 30 avril, GameStop a enregistré une perte nette de 157,9 millions de dollars sur des revenus de 1,38 milliard de dollars. Un an plus tôt, la société avait enregistré une perte nette de 66 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 1,27 milliard de dollars.

La société n’a pas non plus fourni de perspectives financières depuis le début de la pandémie de Covid-19. Furlong a déclaré en mars que GameStop faisait des investissements pour fidéliser ses clients et développer sa marque, ce qui a pesé sur la rentabilité.