GameStop ajoute des cartes à collectionner NFT pour le jeu virtuel Gods Unchained comme un avantage pour les membres de son programme de fidélité alors que le détaillant hérité s’efforce d’approfondir sa portée sur le Web centré sur la cryptographie.

Le partenariat marque la dernière entreprise de GameStop avec la crypto-monnaie et les jetons non fongibles, qui sont des actifs numériques uniques, alors que le détaillant en difficulté s’efforce de transformer son activité. En juillet, la société a lancé un marché NFT. En septembre, il a annoncé un partenariat avec l’échange de crypto-monnaie FTX.

Le pivot de GameStop dans le monde numérique est au cœur du projet de transformation sous la direction du nouveau PDG Matt Furlong et du président du conseil Ryan Cohen, fondateur de Chewy et ancien investisseur activiste chez Bed Bath & Beyond. Cohen a été une muse pour de nombreux investisseurs en actions meme, qui ont fait passer les actions GameStop de quelques dollars à un sommet de plus de 80 dollars au début de 2021.

GameStop signale toujours des pertes croissantes, mais Furlong a doublé sur le pivot, investissant davantage dans les entreprises numériques.

Gods Unchained est un jeu de cartes à collectionner numérique construit sur la blockchain Ethereum qui permet aux joueurs de posséder, d’échanger et de vendre leurs actifs dans le jeu. Il a été créé par Chris Clay, qui dirigeait auparavant l’itération numérique de Magic: The Gathering. Selon le site Web du jeu, les joueurs ont dépensé 74 milliards de dollars en achats dans le jeu en 2020.

Le partenariat Gods Unchained est lié aux autres entreprises de GameStop dans l’espace crypto et NFT. Avec les cartes à collectionner NFT, les joueurs peuvent acheter la devise du jeu, $GODS, sur la plateforme FTX, acheter des cartes à collectionner supplémentaires sur le marché GameStop NFT et conserver les actifs dans leur portefeuille GameStop.

Les membres du programme de fidélité “PowerUp Rewards Pro” de GameStop paient 14,99 $ par an pour des avantages tels que des cartes-cadeaux mensuelles, des remises en argent et des sorties exclusives. Ceux qui sont déjà membres au 27 septembre recevront un code à cette date qu’ils pourront échanger contre les cartes à collectionner NFT.