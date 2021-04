Des pillards masqués ont pénétré par effraction et volé des dizaines de magasins du Brooklyn Center, dans le Minnesota, dont GameStop, Foot Locker et Family Dollar, après que les manifestations contre la police tirant sur un homme noir se sont transformées en violence.

Les journalistes ont capturé des vidéos de Minnesotans par effraction et pillant un certain nombre de magasins de marques populaires dimanche soir. GameStop, McDonalds, Foot Locker, Family Dollar et Sally Beauty Supply ont tous été visés, comme la police a été vue protéger un Walmart.

Une vidéo montre un magasin Kids Foot Locker avec des fenêtres et des portes brisées, avec un magasin de téléphonie à côté également cambriolé et détruit.

Une autre vidéo montre un magasin d’alcools en train d’être pillé, avec des bouteilles brisées sur le sol.

Dans une vidéo publiée par la photojournaliste Rebecca Brannon, une femme pilleuse a pu être entendue crier « J’ai besoin de ça! J’ai besoin de ça! » alors qu’elle se promenait dans un magasin d’automobiles, tandis que dans un clip séparé, une femme dans une voiture pouvait être entendue dire à une autre personne dans un Family Dollar pillé « Quand je bip cette corne, cela signifie sortir. »

Après le départ d’une voiture de police, le pillage a repris à l’intérieur de la station-service Holiday. Quelqu’un d’autre a abandonné sa voiture qui a également été pillée. Les gens continuent à se déplacer de façon erratique dans les rues et à aller d’un endroit à l’autre. pic.twitter.com/DX1IeJTeun – Rebecca Brannon (@RebsBrannon) 12 avril 2021





Alors que les voitures pouvaient être vues faire la queue comme d’habitude à un Taco Bell dans une vidéo, le McDonald’s de l’autre côté de la rue n’a pas si bien fonctionné, ayant également été brisé et pillé.

Le pillage a commencé après que le Minnesotan noir de 20 ans, Daunte Wright, a été tué par balle par la police lors d’un arrêt de la circulation dimanche après-midi. L’arrêt aurait été effectué en raison de désodorisants suspendus au rétroviseur de Wright – ce qui est considéré par la loi comme une obstruction illégale. La police a affirmé que Wright avait ensuite tenté de s’enfuir après avoir réalisé qu’il y avait un mandat d’arrêt contre lui pendant l’arrestation.

Le Brooklyn Center est sombré dans le chaos après la fusillade, les manifestants attaquant et sautant sur des voitures de police alors que les forces de l’ordre utilisaient des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les émeutes.





