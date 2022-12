GameStop, Dexcom, Cano Health et plus

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) sous la signalisation GameStop à New York, le 8 août 2022.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux jeudi à midi.

GameStop – Les actions du détaillant de jeux vidéo et des actions de mèmes ont bondi de plus de 8% même après que la société a annoncé une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre. Le PDG Matthew Furlong a déclaré aux investisseurs que la société “tentait d’accomplir quelque chose sans précédent dans le commerce de détail … cherchant à transformer une entreprise héritée autrefois au bord de la faillite”, lors d’un appel mercredi.

Dexcom – Le fabricant de systèmes de surveillance de la glycémie pour la gestion du diabète a vu ses actions augmenter de 4,6 % après avoir annoncé que la Food and Drug Administration américaine avait autorisé son appareil G7 pour les personnes atteintes de tous les types de diabète âgées de deux ans et plus. Dexcom s’attend à ce que les appareils soient lancés aux États-Unis au début de l’année prochaine.

Cano Health – Les actions du fournisseur de soins primaires pour les personnes âgées ont perdu 19,8% après Bloomberg a rapporté que Third Point de Daniel Loeb a vendu sa participation restante en raison de problèmes de liquidité. Le fonds spéculatif détenait une position de 3,5 % en octobre.

Ciena – Les actions de Ciena ont bondi de 19,8% après que le fabricant d’équipements de réseau a annoncé des résultats du quatrième trimestre fiscal meilleurs que prévu. La société a également déclaré qu’elle prévoyait une croissance “démesurée” des revenus au cours de l’exercice 2023.

DigitalOcean Holdings – Les actions ont augmenté de 6,1% après que Needham a lancé l’action en tant qu’achat et a déclaré qu’il s’attend à ce que son modèle et ses initiatives basés sur la consommation “atterrissent des clients plus importants et exploitent mieux les opportunités du marché”. Il a également déclaré que les offres de services gérés de la société d’infrastructure cloud peuvent contribuer à la croissance de ses revenus à moyen terme.

Express – Le détaillant de vêtements a augmenté de plus de 38% après avoir annoncé un partenariat stratégique avec la société de gestion de marque WHP Global. Le PDG Tim Baxter a déclaré que le partenariat « conduira à une plus grande échelle et à une rentabilité accrue » et renforcera son bilan

PVH – La société mère de Tommy Hilfiger a ajouté 2,7 % après qu’UBS ait nommé la société parmi les meilleurs choix. UBS a déclaré qu’il était l’un des plus susceptibles de dépasser les attentes en matière de bénéfices l’année prochaine sur une liste d’environ 40 actions, tout en affirmant qu’il avait confiance en son plan de transformation de l’entreprise.

C3.ai — Les actions ont gagné plus de 7 % après C3.ai a dépassé les estimations de son dernier rapport sur les résultats. La société de logiciels d’intelligence artificielle d’entreprise a annoncé une perte de 11 cents par action sur un chiffre d’affaires de 62,4 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient une perte de 16 cents par action sur des revenus de 60,9 millions de dollars.

Lincoln National – Les actions ont chuté de 10,1% à la suite d’un commentaire selon lequel Lincoln National suspendrait les rachats en 2023 lors d’une présentation à la Goldman Sachs Financial Services Conference, selon StreetAccount de FactSet.

– Sarah Min, Carmen Reinicke, Yun Li, Alex Harring et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage