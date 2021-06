GameStop bondit de 9% après que l’action mème d’origine soit à nouveau encaissée avec une vente d’actions d’un milliard de dollars

Les actions de GameStop ont grimpé après que le détaillant de jeux vidéo a déclaré avoir vendu cinq millions d’actions supplémentaires, levant 1,13 milliard de dollars de capital pour accélérer sa croissance.

L’action mème préférée de Reddit a bondi de 9% dans les échanges avant commercialisation mardi après que la société a annoncé l’achèvement de son programme d’offre d’actions sur le marché qui a été initialement divulgué le 9 juin. ainsi que pour investir dans des initiatives de croissance et maintenir un bilan solide.

Il s’agit de la deuxième vente d’actions menée par GameStop depuis que la société est devenue une star sur le forum WallStreetBets de Reddit, où les commerçants de détail visaient à faire monter le cours des actions et à éliminer les fonds spéculatifs à découvert. GameStop a vendu 3,5 millions d’actions supplémentaires en avril et a levé 551 millions de dollars.

Les investisseurs ont été encouragés par les mouvements et ont dépassé la dilution de leurs participations alors que GameStop a profité de son rallye monstrueux cette année pour accélérer sa transformation du commerce électronique. Le titre a progressé de plus de 960% en 2021.

White Square Capital, un fonds spéculatif basé à Londres, ferme son fonds principal et restitue du capital après avoir subi des pertes en pariant contre GameStop, le Financial Times a rapporté mardi.

Plus tôt ce mois-ci, GameStop a nommé l’ancien dirigeant d’Amazon Matt Furlong comme nouveau PDG. La société a également embauché plusieurs autres anciens cadres d’Amazon, dont Jenna Owens, sa nouvelle directrice de l’exploitation ; Matt Francis, son premier directeur de la technologie ; et Elliott Wilke, son directeur de la croissance.

Pour son premier trimestre fiscal, GameStop a annoncé des pertes par action plus faibles que prévu et des revenus supérieurs aux estimations de Wall Street. Au 1er mai, GameStop a déclaré qu’il avait remboursé sa dette à long terme et n’avait plus aucun emprunt au titre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs.