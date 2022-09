GameStop, American Eagle Outfitters, Asana et plus

GameStop – GameStop a bondi de 9,2% avant la cloche malgré le partage d’une perte trimestrielle croissante et d’une baisse des ventes. Le détaillant de jeux vidéo a également annoncé un partenariat avec l’échange crypto FTX. Les résultats de GameStop n’ont pas pu être comparés car peu d’analystes couvrent l’entreprise.

Asana – Les actions d’Asana ont bondi de 19% en pré-commercialisation après un battement des chiffres du haut et du bas du trimestre précédent. La société de logiciels de communication a partagé une perte plus faible que prévu de 34 cents par action sur des revenus de 134,9 millions de dollars. Les prévisions de revenus pour le trimestre en cours ont également dépassé les attentes de Wall Street.

American Eagle Outfitters – L’action du détaillant a chuté de 14,5 % dans les échanges avant commercialisation après que le bénéfice par action pour le trimestre a chuté de 9 cents par rapport aux attentes, selon les analystes interrogés par Refinitiv. American Eagle Outfitters a également déclaré s’attendre à des démarques plus élevées et à des promotions accrues compte tenu de l’environnement de vente au détail actuel.

Dave & Buster’s – Les actions de Dave & Buster’s ont augmenté de 3,5 % après que la société ait enregistré un chiffre d’affaires trimestriel meilleur que prévu. Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 468,4 millions de dollars, dépassant les prévisions de StreetAccount de 432,9 millions de dollars. Les ventes des magasins comparables ont également dépassé les attentes pour Dave & Buster’s.

First Solar – Les actions de First Solar ont augmenté de 4,4% après que Goldman Sachs a doublé le stock de technologie solaire à acheter et a déclaré que la société était un bénéficiaire immédiat de la loi sur la réduction de l’inflation.

Frontier Group – Les actions de la compagnie aérienne à prix réduit ont chuté de 2,9% dans un contexte de dégradation de la performance du marché par rapport à la surperformance de Raymond James. Les actions d’Allegiant Travel ont augmenté grâce à une mise à niveau pour surperformer dans la même note.

Moderna – L’action de Moderna a gagné 1,8 % après que la Deutsche Bank a rehaussé l’action à une note d’achat, citant une révision des estimations à la suite de solides résultats trimestriels.