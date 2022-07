“Games Wide Open” dévoilé comme slogan des Jeux Olympiques de Paris 2024

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont dévoilé lundi “Games Wide Open” comme slogan officiel et annoncé les prix des billets que les fans peuvent commencer à demander à partir de décembre.

GTC 2022 : L’athlétisme indien est prêt pour un record de médailles si tout se passe comme prévu

Le slogan a été publié à côté d’une vidéo promettant que les Jeux Olympiques et Paralympiques seraient “plus rapides”, “plus hauts” et “plus forts” – ainsi que “plus inclusifs, plus fraternels, plus beaux”.

C’est « une invitation au monde entier à venir vivre ensemble de nouvelles émotions. Nos jeux sont une promesse d’expériences inédites et de sensations fortes », ont déclaré les organisateurs.

Au total, 13 millions de billets seront vendus pour les deux événements, près de la moitié des billets réservés au public devant être vendus à moins de 50 euros (51 $).

En dehors des cérémonies d’ouverture et de clôture, les prix des événements iront de 24 euros à 950 euros maximum, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué de presse.

Les fans sont invités à participer à un tirage au sort pour des billets à partir de décembre. Des forfaits comprenant des billets pour trois événements distincts seront disponibles à partir de 72 euros et seront mis en vente à partir de février.

Lundi également, le président français Emmanuel Macron a réuni de hauts ministres pour discuter des préoccupations croissantes concernant les coûts et la sécurité du méga-événement.

GTC 2022 : Concentrez-vous sur Sindhu et Lakshya alors que les navetteurs indiens ciblent une campagne productive

La plus haute instance d’audit française, la Cour des comptes, a averti dans un récent rapport qu’il était “impératif” d’accélérer les préparatifs pour le défi sécuritaire “considérable” des jeux.

Il a suggéré de réduire l’ambitieuse cérémonie d’ouverture, qui se déroulera sur la Seine et mettra en vedette une armada de 200 bateaux et quelque 600 000 spectateurs.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici