Game4Ukraine était bien plus que du football alors que la star d’Arsenal salue « un message puissant envoyé au monde » | Nouvelles du Royaume-Uni

Le line-up avait été présenté comme un album d’autocollants Panini qui donnait vie… autant de légendes du football sur un terrain en même temps.

Mais il y avait de bonnes raisons pour que Gianfranco Zola, Jack Wilshere et Petr Cech soient prêts à lacer leurs bottes et à sortir au Stamford Bridge de Chelsea main dans la main avec des écoliers ukrainiens.

Il s’agissait de collecter des fonds pour reconstruire leur école à Tchernihiv, pratiquement détruite par les frappes russes au début de la guerre.

Attaques de missiles russes à travers le pays – Dernières mises à jour de la guerre en Ukraine

Le match spécial était au profit de Volodymyr Zelenskyde la campagne UNITED24, qui a déjà recueilli plus de 250 millions de livres sterling de dons dans plus de 110 pays.

Le coup d’envoi de samedi soir a eu lieu alors que les soldats ukrainiens et les civils continuent de subir des attaques de soldats russes, tirant des missiles, des roquettes et des drones alors que la guerre se poursuit.

Image:

Joe Cole de l’équipe bleue en action avec Jack Wilshere de l’équipe jaune





Le capitaine de l’une des équipes était Oleksandr Zinchenko d’Arsenal, qui a déclaré que le rassemblement de ces grands noms envoyait « un message puissant au reste du monde que nous nous serrons les coudes ».

« Le travail que les gens ont fait dans les coulisses était incroyable et je suis tellement heureux de les voir tous », a déclaré l’international ukrainien.

« Nous sommes ici pour faire partie de quelque chose de spécial et le plus important est de collecter des fonds pour la reconstruction de l’une des écoles en Ukraine. »

Les équipes portaient du bleu et du jaune comme les couleurs du drapeau ukrainien.

En savoir plus:

L’Occident risque de faire basculer la guerre en faveur de la Russie – voici pourquoi

Un autre navire russe touché par un drone marin près du pont de Crimée, selon Moscou

Zinchenko et le capitaine des Blues, l’ancienne star de Chelsea Andriy Shevchenko, sont récemment rentrés en Ukraine pour constater par eux-mêmes les dégâts causés au lycée Mykhailo-Kotsiubynsky.

Parmi les jeunes mascottes qui ont accompagné les joueurs sur le terrain pour le Game4Ukraine, il y avait Tanya Bosko, une jeune de 11 ans avec des nattes qui avait survolé pour le match.

Son amie se trouvait au sous-sol de l’école lorsque les bombes sont tombées.

« Je suis tellement, tellement heureuse », a-t-elle déclaré.

« Je n’arrive pas vraiment à croire que les joueurs ont joué pour mon école juste pour la reconstruire. »

Image:

Mark Noble marque le premier but de l’équipe jaune





Plus de 32 000 personnes ont assisté à la collecte de fonds.

Ils ont eu droit à des performances d’artistes comme Tom Walker, Pete Doherty et l’ukrainien Boombox, dont le chanteur principal s’est battu en première ligne.

Pour couronner le tout, The Pretenders avec leur classique parfaitement choisi, I’ll Stand by You.

Au final, le score était de 2-2.

Mais l’événement était bien plus que du football.

Il s’agissait de solidarité avec ceux qui endurent tant dans une guerre implacable.