Game4Ukraine: Date, heure du coup d’envoi, informations sur les billets et dernières nouvelles alors que les légendes d’Arsenal Wenger et Vieira affrontent les icônes de Chelsea Essien et Zola

Game4Ukraine est sur le point d’être un match caritatif très spécial impliquant de nombreuses légendes et des billets sont en vente au grand public.

Le match a été annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un discours public et montrera à la Russie que le monde du football s’oppose à leur guerre.

7 La star d’Arsenal Oleksandr Zinchenko devrait être l’une des nombreuses stars de haut niveau à participer Crédit : Getty

7 Stamford Bridge est le lieu d’accueil sélectionné 1 crédit

L’Ukraine a été envahie par ses voisins russes l’année dernière, forçant des millions de personnes à quitter leur foyer et leur pays.

Une école a récemment été détruite par des attaques de missiles russes, et tout l’argent récolté grâce aux accords de parrainage, à la vente de billets et aux marchandises sera utilisé pour la reconstruire.

De plus, plusieurs icônes de la Premier League, dont Patrick Vieira et Arsène Wenger, devraient figurer.

Game4Ukraine : date et heure de début

Ce match caritatif spécial aura lieu le samedi 5 août.

Le coup d’envoi à Stamford Bridge est prévu à 18 heures.

Game4Ukraine : Billets et comment les acheter

Les billets pour le match unique sont désormais en vente au grand public et peuvent être achetés ici via le site de Chelsea.

Prix ​​de vente généraux

Adultes £28

Juniors (moins de 20 ans) 15 £

Séniors (65 ans ou plus) 15 £

Des forfaits d’accueil sont également disponibles à l’achat.

Tarifs de vente en hôtellerie

Siège d’accueil 50 £

Forfaits d’hospitalité complets de 120 £ à 360 £

7 Emma Hayes devrait prendre en charge l’une des équipes Crédit : AFP

7 Wenger sera son homologue dans la pirogue

Game4Ukraine : Actualités de l’équipe

Un côté portera du bleu et l’autre du jaune. L’ancien attaquant de Chelsea Andriy Shevchenko sera capitaine d’une équipe et la star d’Arsenal Oleksandr Zinchenko de l’autre.

Les deux capitaines sélectionneront ensuite leurs équipes parmi une sélection de professionnels de haut niveau et quelques invités de marque.

Il devrait y avoir plus de joueurs ajoutés, mais ce sont les côtés confirmés jusqu’à présent.

Équipe Shevchenko

Gérant – Emma Hayes

Joueurs – Michael Essien, Ricardo Carvalho, Luca Toni, Dida, Andriy Shevchenko, Massimo Oddo, Gianfranco Zola, Carlo Cudicini, Claude Makelele, William Gallas, Samuel Eto’o, Mykhailo Mudryk, Fabio Cannavaro, Clarence Seedorf

Équipe Zinchenko

Gérant – Arsène Wenger

Joueurs – Jens Lehmann, Joleon Lescott, Patrik Berger, Per Mertesacker, Robert Pires, Robbie Keane, John Arne Riise, Antonio Valencia, Patrick Vieira, Wes Morgan, Jack Wilshire, Bacary Sagna, Gerard Pique, Edgar Davids, Shota Arvelzade.

7 Même Mudryk va être impliqué Crédit : Instagram @game4ukraine

7 Il y a des joueurs incroyables qui participent Crédit : Instagram @game4ukraine

Game4Ukraine : Qu’est-ce qui a été dit ?

Zinchenko a déclaré à talkSPORT qu’il était ravi que Wenger soit impliqué.

Il a dit : « C’est incroyable. J’aimerais lui dire un grand merci pour qu’il se joigne à nous.

« Mon rêve d’enfant était d’être un joueur d’Arsenal.

« Arsenal était l’équipe où je voulais être depuis que je suis enfant, et en profitant de cette opportunité, il sera mon manager.

« Il y a quelques mois, il est venu à l’un des matchs des Emirats et nous avons parlé de football et des rumeurs sur moi et Arsenal. Je lui ai demandé si c’était vrai et il a dit » oui, c’était « .

« J’ai eu l’opportunité de rejoindre Arsenal quand j’avais 17 ans, mais finalement, c’est arrivé, juste un peu plus tard ! »

7 Zinchenko et Shevchenko ont été les principaux moteurs pour que cela se produise Crédit : Instagram @game4ukraine