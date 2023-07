Game4Ukraine: Arsène Wenger et Emma Hayes s’affrontent en direct sur Sky Max pour une confrontation étoilée | Nouvelles du football

Arsene Wenger et Emma Hayes s’affronteront à Stamford Bridge pour Game4Ukraine le 5 août, en direct sur Sky Max à partir de 17h.

Le jeu – qui sera gratuit pour tous ceux basés en Ukraine – a été conceptualisé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, aux côtés d’Andriy Shevchenko et Oleksandr Zinchenko, qui voulaient rassembler les communautés face à l’adversité continue en promouvant l’optimisme.

Tous les trois ont exprimé leur plaisir pour l’attention portée à cet événement, Shevchenko déclarant : « Le football a toujours eu une incroyable capacité à rassembler les gens et nous espérons vraiment que ce sera une journée mémorable pour tout le monde, unis dans la recherche d’un meilleur avenir. »

Collectivement, ils ont choisi Wenger et Hayes comme managers pour aider à cultiver cela.

Hayes, qui dirigera l’équipe bleue, a déclaré: « Quel privilège et une merveilleuse opportunité d’entraîner. Je ne pouvais tout simplement pas refuser cela.

« Je suis très honoré de diriger l’équipe avec Andriy Shevchenko comme capitaine et dans le domaine technique d’Arsène Wenger que j’admire depuis de nombreuses années.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu ce volume de talent en même temps, alors s’il vous plaît, venez soutenir une cause aussi brillante. »

Wenger, qui dirigera l’équipe jaune, a déclaré : « Nous avons une équipe incroyable de talents impliqués dans Game4Ukraine et je suis honoré de les diriger, aux côtés d’Emma Hayes.

« Ce sera une belle journée avec beaucoup de divertissements, et j’espère que nous pourrons récolter suffisamment d’argent pour commencer la reconstruction vitale des écoles en Ukraine. »

Les deux auront à leur disposition un éventail de vainqueurs de la Premier League, de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, dont Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Gianfranco Zola et Michael Essien.

Les autres étoiles incluent:

Antonio Valencia, Bacary Sagna, Carlo Cudicini, Charlie Adam, Chelcee Grimes, Christian Panucci, Claude Makélélé, Danny Drinkwater, David James, Dida, Gael Clichy Glen Johnson, Jack Wilshere, James Arthur, Jens Lehmann, Jermain Defoe, Jimmy Floyd Hasselbaink, John Arne Riise, Joleon Lescott, Luca Toni, Mark Nobel, Martin Skrtel, Massimo Oddo, Mikaël Silvestre, Patrik Berger, Per Mertesacker, Petr Cech, Phil Dunster, Ricardo Carvalho, Robert Pires, Russell Howard, Serginho, Shota Arveladze, Toheeb Jimoh , Wes Morgan et William Gallas.

Chelsea et l’international ukrainien Mykhailo Mudryk apparaîtront également et le défenseur d’Arsenal et de l’Ukraine Zinchenko participera en tant que capitaine non joueur, alors qu’il poursuit sa préparation pour le prochain match du Community Shield.

Les fans seront également divertis tout au long de l’événement avec des performances de style Super Bowl où le stade se transformera en une salle de concert avec des artistes de classe mondiale, notamment Alesha Dixon, Melanie C (DJ), Pete Doherty, The Pretenders, Tom Grennan et Tom Walker, ainsi que l’artiste ukrainien Vakarchuk de Ocean Elzy Band et Boombox.

Game4Ukraine sera diffusé en direct sur Sky Max le samedi 5 août de 17h à 21h. Les fans peuvent réserver leurs billets dès maintenant et faire un don à la collecte de fonds sur www.game4ukraine.com.