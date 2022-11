Game Sequel Control 2 arrive

Control 2, une suite du jeu d’action-aventure Control de 2019, est en préparation, développeur Remède Divertissement a déclaré dans un communiqué vendredi. Le jeu, actuellement en phase de concept, sera co-développé et co-édité avec 505 Games, un éditeur de jeux vidéo basé en Italie.

505 Games a publié le Control original, ainsi que d’autres titres majeurs tels que la version PC de Death Stranding, Assetto Corsa et la version Xbox de No Man’s Sky. Remedy publiera la version PC de Control 2, tandis que 505 Games gérera les versions PS5 et Xbox Series X et S.

« Control est le plus gros investissement que 505 Games ait jamais fait, il a donc une place spéciale dans nos cœurs », ont déclaré Rami et Raffi Galante, co-PDG de Digital Bros Group/505 Games, dans un communiqué de presse. “Nous sommes reconnaissants à toute la communauté de joueurs qui a fait de Control un jeu aussi durable et apprécié, et nous sommes encore plus ravis de sortir Control 2.”

Le budget de développement initial de Control 2 est fixé à 50 millions d’euros (environ 51 millions de dollars), Remedy conservant l’entière propriété de la propriété intellectuelle du jeu. Les coûts de développement, de marketing et d’investissements post-lancement seront répartis entre Remedy et 505 Games. Les bénéfices seront également partagés entre les deux sociétés.

Le contrôle original a été largement salué par la critique, remportant plusieurs prix du jeu de l’année ainsi que d’autres nominations. Ce fut un succès majeur pour le studio finlandais connu pour créer des expériences plus avant-gardistes, plongeant souvent dans l’étrange et le psychologique. Le studio est bien connu pour avoir réalisé Alan Wake, un titre Xbox 360 de 2010 qui a connu une forte réception critique mais de faibles ventes initiales. Il a lentement gagné un culte, gagnant des ventes au fil du temps et vendant plus de 4,5 millions d’unités sur plusieurs plateformes. Une version remasterisée d’Alan Wake est sortie plus tôt cette année, bien que les ventes ont été décevantes. UN suite d’Alan Wake devrait sortir l’année prochaine. Control a vendu 3 millions d’unités, selon le communiqué.

Une date de sortie pour Control 2 n’a pas été mentionnée.