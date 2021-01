FarmVille, le jeu de simulation agricole célèbre parmi les utilisateurs de Facebook, a été abandonné après 11 ans. Lancé pour la première fois en 2009, le titre en ligne qui reposait sur Flash Player a été fermé le 31 décembre 2020, après qu’Adobe a cessé de prendre en charge son logiciel désuet. Adobe Flash Player est également arrivé au bout du chemin le 31 décembre et l’éditeur de FarmVille, Zynga, a déclaré que sa fermeture sur Facebook était le résultat direct de cette évolution.

À travers une série de tweets, le président et co-fondateur de Zynga, Mark Pincus, a également partagé le parcours de la naissance du jeu. Le dirigeant de l’entreprise affirme que la véritable innovation derrière FarmVille était de le rendre accessible aux adultes occupés afin de fournir une plate-forme pour investir et s’exprimer. «C’était le premier jeu à grande échelle qui exploitait le Big Data, et presque tout ce qui se trouvait dans le jeu a été testé et optimisé. FarmVille est devenu un terrain d’entraînement pour une génération d’entrepreneurs et de chefs de produit», a-t-il déclaré. FarmVille a été inspiré par Happy Farm, FarmTown et d’autres jeux agricoles similaires qui avaient un grand nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en 2008 et 2009.

Pincus ajoute que le jeu après le lancement le 19 juin 2009, a été un succès immédiat, atteignant un million d’utilisateurs actifs quotidiens à la fin de sa première semaine. Mark Zuckerberg de Facebook avait également demandé à Zynga d’envoyer tout le contenu du jeu pour que la plate-forme soit filtrée pour atteindre un public plus large. « FarmVille est devenu le premier jeu majeur à exploiter le fil d’actualité comme une extension du jeu principal », a déclaré Pincus sur Twitter.

Demain, Zynga ferme FarmVille sur Facebook après 11 ans. Je voulais partager l’histoire de la façon dont nous l’avons créé et pourquoi il a joué un rôle si important dans l’évolution du jeu. 1 fois – marque pincus (@markpinc) 31 décembre 2020

Les éditeurs de FarmVille avaient arrêté les achats intégrés le 17 novembre de l’année dernière et lancé le processus de remboursement pour les autres utilisateurs. La société propose déjà Farmville 2: Tropic Escape et Farmville 2: Country Escape aux utilisateurs d’Android et iOS. Il lancera bientôt FarmVille 3 pour les plates-formes mobiles.