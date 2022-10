“Game of Thrones” s’est terminé en trombe. Mais ‘House of the Dragon’ a pris feu

New York

HBO a créé un royaume de tubes, dont aucun n’est aussi populaire que “Game of Thrones”. Mais “Game of Thrones” s’est terminé avec un bruit sourd en 2019 lorsque les critiques et les fans n’étaient pas satisfaits de la conclusion ho-hum de l’épopée fantastique (Bran Stark sur le trône de fer ? Allez !).

Alors, qu’allait faire HBO ? Créez plus de “Game of Thrones”, bien sûr.

Entrez dans “House of the Dragon”, une préquelle qui se déroule près de 200 ans avant les événements de son prédécesseur et se concentre sur la famille Targaryen. Les débuts de la série en août étaient très attendus, et même si la série ne semblait pas très risquée, un mauvais départ aurait pu anéantir toute la marque “Game of Thrones” plus rapidement qu’un Stark lors d’un mariage royal.

Heureusement pour les fans fidèles de GOT et HBO (qui, comme CNN, appartient à Warner Bros. Discovery), la série a été créée sur les disques HBO et compte en moyenne 29 millions de téléspectateurs par épisode sur toutes les plateformes américaines, selon le réseau. Pour mettre ce chiffre en contexte, la saison sept de “Game of Thrones” a attiré en moyenne 32,7 millions de téléspectateurs par épisode, et la saison 8, sa dernière saison, en moyenne 46 millions de téléspectateurs.

La série n’a pas ralenti depuis.

“Dragon” a connu des gains d’une semaine à l’autre depuis l’épisode trois, selon Variety. Cela inclut une augmentation de 3% pour l’épisode pivot six, dans lequel la série saute dans le temps d’une décennie et refond de nombreux personnages, y compris le rôle principal, la princesse Rhaenyra Targaryen.

Selon la société de recherche sur le divertissement Parrot Analytics, la demande mondiale de l’émission pour sa première était 64 fois supérieure à la demande d’une émission moyenne dans le monde. (“Demande” est la métrique de Parrot qui mesure des facteurs tels que les téléchargements et les engagements sociaux d’un programme.) Après la diffusion du septième épisode, la demande a culminé le lendemain à environ 138 fois. Ces mesures signifient que la demande mondiale a augmenté de 114 % entre la première et son apogée.

Ce succès vient au milieu d’une concurrence féroce. “Dragon” est diffusé à 21 h HE contre “Sunday Night Football” de NBC, qui a longtemps été l’une des émissions de télévision les mieux notées. Trouver un public pendant les matchs de la NFL n’est pas une tâche facile, mais comme son prédécesseur, “Dragon” le fait chaque semaine. (Cela ne fait pas de mal que “Game of Thrones” ressemble à regarder du sport, mais avec plus de dragons.)

De plus, les amateurs de fantasy ont une litanie de titres parmi lesquels choisir en ce moment : les émissions Marvel, les émissions DC, les émissions Star Trek ainsi que “Lord of the Rings : The Rings of Power”, le très gros pari d’Amazon Prime sur le Seigneur des Anneaux. la franchise. Oh, et n’oublions pas la série Disney + qui se déroule dans une galaxie très, très lointaine, “Andor” de Star Wars.

Alors que “Dragon” approche de sa finale dans quelques semaines, son succès ouvre jusqu’à présent encore plus de possibilités pour la marque Game of Thrones, qui a continué à rester populaire même après avoir laissé un goût amer à sa fin.

C’est une bonne nouvelle pour HBO et Warner Bros. Discovery, qui utiliseront la franchise sur plusieurs plates-formes, de la télévision traditionnelle au service de streaming, HBO Max – sans doute l’aspect le plus important du vaste portefeuille de l’entreprise.

Et c’est pourquoi la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Il y a encore beaucoup de feu dans le monde de Westeros.