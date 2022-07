“Game of Thrones” Saison 8 : George RR Martin dénonce un contrecoup “toxique”

Coïncidant avec le sortie officielle de la bande-annonce de House of the Dragonl’attention s’est tournée vers saison finale qui divise de Game of Thrones.

De nombreux fans pétitionné pour un remake de la huitième et dernière saison de la série de HBO, avec quelques dénoncer tout le spectacle. Tout en discutant de la prochaine série préquelle House of the Dragon, l’auteur George RR Martin et le chef du contenu de HBO et HBO Max Casey Bloys ont abordé le contrecoup.

“Le putain d’internet toxique et ces podcasts disant que la saison huit ont laissé une si mauvaise impression que les gens disent : « Oh, je ne les regarderai plus jamais »”, a déclaré Martin au Hollywood Reporter dans un interview publié mercredi. “Je ne leur fais plus confiance.”

“C’était un contrecoup des médias sociaux”, a déclaré Bloys. “Je pense que dans plusieurs parties de notre société, nous nous rappelons que Twitter n’est pas la vraie vie. Nous savions que cela allait diviser et, bien sûr, vous voulez que tous les fans soient heureux, mais cela n’arrivera jamais. Là il n’y avait pas beaucoup de gens qui se promenaient découragés ou contrariés. C’est une prise qui se lit bien mais qui ne reflète probablement pas entièrement les sentiments du spectateur.

House of the Dragon est basé sur le roman Fire & Blood de Martin, qui raconte l’histoire de la maison Targaryen. Il se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et met en vedette Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Le casting complet, bien sûr, est encore plus grand.

La première bande-annonce pour la série abandonnée en mai, révélant mystérieusement Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), l’héritière nommée du roi Viserys (Considine). Cependant, Rhaenys (Best) avertit une jeune Rhaenyra que “les hommes préfèrent mettre le royaume au flambeau que de voir une femme monter sur le trône de fer”.

La série de 10 épisodes débutera le 21 août à 21 h HE sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max.