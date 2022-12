Game Of Thrones retiré de la télévision par Sky après un épisode de jurons choquant les téléspectateurs à 7 heures du matin

GAME Of Thrones a été retiré de manière sensationnelle après un épisode très grossier diffusé tôt ce matin.

Sky a présenté des excuses après que l’émission pleine de jurons ait laissé les téléspectateurs stupéfaits.

Une projection de Game of Thrones au petit-déjeuner a choqué les fans avec son contenu explicite.

L’épisode, Prince of Winterfell, comprenait un langage offensant utilisé à plusieurs reprises, notamment « c ** t », « f ** k » et « s ** t ».

Il a été diffusé pendant environ 40 minutes avant d’être retiré des ondes et remplacé par du contenu pré-bassin versant.

L’erreur a laissé Sky en violation du code de diffusion d’Ofcom après que la protection par code PIN obligatoire pendant la journée n’ait pas été activée.

Sky a présenté ses excuses aux téléspectateurs lors de la diffusion de l’émission.

Le diffuseur a déclaré qu’il “accepte pleinement que le contenu fort ne soit pas diffusé avant le tournant sans la protection obligatoire nécessaire par code PIN” et “s’excuse sincèrement”.[d] aux clients qui ont visionné ce contenu” et ajouté “nous n’avons jamais l’intention d’offenser ou de contrarier nos téléspectateurs”.

Il a déclaré au régulateur que l’incident était dû à une “défaillance logicielle imprévisible” causée par une mise à niveau du système qui a causé “des problèmes de stabilité concernant le logiciel utilisé pour implémenter le code PIN sur les boîtiers Sky Q”.

Pour éviter que le problème ne se reproduise, Sky a expliqué avoir apporté des modifications au système logiciel, notamment en réduisant ses données, en améliorant considérablement sa mémoire disponible et en ajoutant des vérifications automatisées et manuelles.