Game of Thrones publie les premières photos officielles de la série dérivée House of the Dragon – voici comment regarder au Royaume-Uni

GAME of Thrones a publié les premières photos officielles de la série dérivée House of the Dragon.

La série préquelle, qui se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones, a commencé à tourner à Cornwall le mois dernier.

Les premières photos officielles de la Maison du Dragon ont été publiées

Maintenant, les premières photos officielles ont été publiées de certains des membres de la distribution, y compris Matt Smith de The Crown et la star de Truth Seekers Emma D’Arcy.

Matt, 38 ans, incarnera le prince Daemon Targaryen, le frère cadet du roi Viserys Targaryen, tandis qu’Emma, ​​28 ans, jouera la princesse Rhaenyra Targaryen, la fille du roi.

Leur première photo ensemble semble les montrer en train d’avoir une conversation tendue sur une plage, tous deux arborant les cheveux blonds blancs rendus célèbres par Emilia Clarke en tant que Daenerys Targaryen dans la série originale.

Un autre plan montrait Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower, la main du roi et proche conseiller du roi Viserys, aux côtés d’Olivia Cooke qui joue la fille d’Otto, Alicent Hightower.

Rhys Ifans est également considéré comme Otto Hightower, la main du roi et proche conseiller du roi Viserys, aux côtés d'Olivia Cooke qui joue sa fille, Alicent Hightower.

La photo finale montrait l’acteur Steve Toussaint dans le rôle du marin légendaire The Sea Snake, Lord Corlys Velaryon.

Le casting comprend également Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys, Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Velaryon et Sonoya Mizuno de Crazy Rich Asians en tant qu’allié de Daemon, Mysaria.

Les premiers détails révélés sur l’intrigue de House of the Dragon suggèrent qu’il explorera comment la maison commence à s’effondrer et la guerre civile de Dance of the Dragons commence.

La façon dont King’s Landing a été construit devrait également être révélée, tout comme les histoires d’origine de certaines des autres maisons emblématiques vues dans la série originale de HBO.





Steve Toussaint incarne le légendaire marin The Sea Snake, Lord Corlys Velaryon.

La série préquelle a été annoncée pour la première fois en octobre 2019, peu de temps après que HBO ait abandonné son autre série GoT, Bloodmoon.

Comme Game of Thrones, il sera diffusé sur HBO aux États-Unis, et il a maintenant été confirmé que les téléspectateurs britanniques pourront le regarder sur Sky Atlantic.

Cela signifie également que les abonnés de NOW pourront également regarder la série lors de sa première l’année prochaine.