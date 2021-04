La préquelle de GAME of Thrones House of the Dragon a publié le premier aperçu de son casting et a finalement confirmé que la production avait commencé.

La série préquelle a été annoncée pour la première fois en octobre 2019, peu de temps après que HBO ait abandonné son autre série GoT, Bloodmoon.

Game of Thrones prequel House of the Dragon a commencé la production

En décembre de l’année dernière, le casting a été confirmé, y compris Matt Smith de The Crown et Emma D’Arcy de Truth Seekers.

Maintenant, le compte Twitter officiel de Game of Thrones et un nouveau compte House of the Dragon ont publié des premières images du casting lors d’une lecture de table.

Les comptes ont également confirmé certains rapports de casting et partagé des détails sur les acteurs qui joueront.

Matt, 38 ans, pouvait être vu en train de prendre des notes dans son scénario, l’air studieux avec des lunettes et une paire d’écouteurs autour du cou.

Des membres de la distribution, dont Matt Smith, ont été vus lors d'une lecture de script

La star de Truth Seekers, Emma D'Arcy, jouera la princesse Rhaenyra Targaryen

La série Prequel a été confirmée pour la première fois en 2019

Il jouera le prince Daemon Targaryen, le jeune frère du roi Viserys Targaryen.

Le roi Viserys sera joué par Paddy Constantine, tandis qu’Emma jouera la princesse Rhaenyra Targaryen, sa fille.

Rhys Ifans joue Otto Hightower, la main du roi et proche conseiller du roi Viserys, et l’actrice Olivia Cooke jouera la fille d’Otto, Alicent Hightower.

House of the Dragon se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones.





La Maison du Dragon se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones

Il racontera l’histoire de la façon dont la maison commence à s’effondrer et la guerre civile de Danse des dragons commence.

La façon dont King’s Landing a été construit devrait également être révélée, tout comme les histoires d’origine de certaines des autres maisons emblématiques vues dans la série originale de HBO.

House of the Dragon devrait sortir en 2022.