GAME of Thrones développe une TROISIÈME série dérivée avec HBO – mais avec une torsion majeure.

La série originale de HBO a pris fin en mai 2019 après huit saisons, mais un certain nombre de séries dérivées sont en préparation.

En plus de la série préquelle House of the Dragon, The Hollywood Reporter affirme maintenant qu’une émission animée est en préparation chez HBO Max.

La publication rapporte que des réunions avec des écrivains sont en cours et que le spin-off aurait un ton similaire à celui de l’émission originale.

Cependant, le projet n’a pas encore été officiellement confirmé.

Les rapports surviennent un mois après l’annonce de la série préquelle de House of the Dragon.

L’ancienne star de Doctor Who, Matt Smith, jouera l’imprévisible Prince Daemon Targaryen dans la série, qui se déroule 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

Matt a rejoint le casting avec l’actrice de Bates Motel Olivia Cooke et Emma D’Arcy de Truthseekers.

Olivia jouera Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi.

Pendant ce temps, Emma, ​​28 ans, jouera le rôle de la féroce cavalière-dragon, la princesse Rhaenyra Targaryen, l’aînée des enfants du roi.

L’acteur de Hot Fuzz Paddy Considine joue le frère aîné du prince Daemon, le roi Viserys Targaryen.

La production de la préquelle, qui est une adaptation du roman Fire and Blood de l’auteur de A Game of Thrones George RR Martin, commencera cette année.