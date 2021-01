HBO a peut-être annulé une préquelle de Game of Thrones prévue, mais cela n’a pas arrêté d’en préparer une autre.

Le réseau est en pourparlers avec l’auteur de Game of Thrones George RR Martin pour adapter ses nouvelles Tales of Dunk et Egg dans sa propre série.

Se déroulant environ 90 ans avant Game of Thrones, l’histoire suit Ser Duncan le Grand (Dunk) et un jeune Aegon V Targaryen (Egg) qui allait devenir roi.

La série d’action en direct est à un stade très précoce de développement et aucun écrivain n’a encore été attaché au projet, selon Le Hollywood Reporter.

Ce qui est intéressant à propos des deux personnages principaux, c’est leur lien familial intéressant avec certains des principaux acteurs de Game of Thrones.

Aegon est évidemment liée à la mère des dragons – Daenerys Targaryen – elle-même et est son arrière-grand-père.

Mais Dunk pourrait très bien être lié au favori des fans Brienne of Tarth.

Martin a dispersé des indices dans ses livres sur une lignée potentielle entre les deux, y compris dans le livre A Feast For Crows, elle a son bouclier peint avec les mêmes bras que Dunk, basé sur un bouclier dans l’armurerie de son père.

The Tales of Dunk and Egg rejoindra l’autre suite prévue, House of the Dragon, qui documente les ancêtres de Daenerys Targaryen alors qu’ils traversent la période appelée Dance of the Dragons.

Bien que le spin-off ne soit pas attendu avant 2022, le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a révélé que le réseau cherchait d’autres directions pour continuer à explorer Westeros.

Casey a comparé Game of Thrones à Star Wars, racontant Variété: « Ce sont des propriétés fantastiques qui ont des décennies et des décennies. Je ne sais pas que cela deviendrait aussi grand, mais c’est certainement une excellente ressource que nous avons et un monde incroyable.

« Je ne pense pas que ce sera juste celui [show] pour le reste de sa vie. «

Le réseau avait déjà commencé à développer un pilote appelé The Long Night, se déroulant dans l’ère des héros et mettant en vedette Naomi Watts.

En octobre 2019, il a été décidé que HBO ne passerait pas à la série créée par George RR Martin et Jane Goldman – épouse de Jonathan Ross.

Mais House of the Dragon a déjà été confirmé pour une première saison, avec Paddy Considine de The Outsider avec le roi Targaryen Viserys.

D’autres visages célèbres seront également inclus dans la formation, y compris l’ancien Doctor Who Matt Smith, qui s’est inscrit pour jouer le frère du roi Prince Daemon plus tôt ce mois-ci.