L’HIVER arrive – mais ce lot riche n’aura aucun problème à se réchauffer.

Les stars de Game Of Thrones ont accumulé des fortunes grâce au succès de la série fantastique Sky Atlantic, lancée pour la première fois au Royaume-Uni il y a dix ans ce mois-ci. L’émission à succès a duré huit saisons de 2011 à 2019.

Nous jetons un coup d’œil à certains des plus gros revenus sur Game of Thrones[/caption]

Mais l’expert en finance Gemma Godfrey estime qu’il y a plus à gagner de l’argent à Hollywood que le talent seul.

Elle a déclaré: «Vous pouvez voir que certaines personnes ont tiré profit de leur talent et de leur succès et ont continué à bâtir leur richesse en poursuivant plus de films.

«D’autres ont pris l’argent qu’ils ont gagné et l’ont investi, espérant que cela rapportera plus d’argent.

«Les personnes qui ont créé des sociétés de production ou qui ont investi tôt ont vu leur valeur nette augmenter le plus.»

KATY DOCHERTY examine les dix meilleurs acteurs de Game Of Thrones en fonction de leur richesse estimée, tandis que Gemma révèle comment ils l’ont fait.

10. Gwendoline Christie, 42 ans – 3,8 millions de livres sterling

L’actrice a rejoint le casting pour la deuxième saison en tant que guerrière Brienne de Tarth.

Avant cela, elle a eu une carrière théâtrale réussie, avec Tom Hiddleston dans Cymbeline de Shakespeare en 2007. Elle a été choisie pour le rôle du capitaine Phasma dans Star Wars: The Force Awakens en 2015 et The Last Jedi deux ans plus tard.

En 2018, elle est apparue comme la chasseuse de primes Lady Jane dans The Darkest Minds et a été choisie pour la prochaine série télévisée The Sandman, une adaptation d’un DC Comic.[/caption]

En 2020, sa société Christie Ventures Ltd avait un actif net de 1,5 million de livres sterling et 1,6 million de livres sterling dans la banque. Gemma a déclaré: «Elle a eu un énorme succès dans la série et elle en tire parti en allant à des films du même genre.

«Elle opte pour les films qui ont de plus en plus de budgets. Elle s’est mise en place en tant qu’entreprise en

9. Natalie Dormer, 39 ans – 4,4 millions de livres sterling

NATALIE a joué l’ambitieuse Margaery Tyrell dans les saisons deux à six. Mais elle s’est d’abord fait un nom à la télé en jouant Anne Boleyn dans le drame historique de la BBC Les Tudors de 2007.

Elle est apparue dans deux tranches de la franchise The Hunger Games et a joué un rôle récurrent dans la série dramatique américaine Elementary. Elle a co-écrit, produit et joué dans le thriller 2018 In Darkness, sur un musicien aveugle.

Natalie (photo du milieu) s’est fait connaître à la télé en jouant Anne Boleyn dans le drame historique de la BBC The Tudors de 2007[/caption]

Natalie a conclu des accords avec les chaussures Crocs et Nespresso, elle a également investi dans la brique et le mortier et est directrice de la société immobilière 42 Montague Road Management.

Gemma a déclaré: «Natalie est une entrepreneuse. Elle a créé différentes sociétés de production et a également conclu des accords de marque pour diversifier ses revenus. »

8. Sophie Turner, 25 ans – 5,8 millions de livres sterling

PAR la saison huit de Game Of Thrones, Sophie gagnait plus de 100000 £ par épisode en tant que Sansa Stark – mais c’était toujours moins d’un tiers de celui gagné par certaines co-stars, telles que Kit Harington.

Elle a dit de Kit: «Il avait un scénario plus grand. Et pour la dernière série, il avait quelque chose de fou comme 70 tournages nocturnes, et je n’en avais pas beaucoup. Je me suis dit: « Vous savez quoi, vous gardez cet argent ». »

Sophie a joué le rôle de Sansa Stark[/caption]

Sophie a été choisie pour le rôle de Jean Grey dans les films X-Men Apocalypse en 2016 et Dark Phoenix en 2019. Cette année, elle exprimera la princesse Charlotte dans la parodie animée de la famille royale Le Prince.

Mariée à la pop star américaine Joe Jonas, d’une valeur de 18 millions de livres sterling, elle possède Sophie Bee Enterprises, qui avait un actif net de 4 millions de livres sterling à la fin de 2019.

Gemma a déclaré: «Elle s’est lancée dans des films de plus en plus grands. Entrer dans la franchise X-Men a vraiment aidé à augmenter ses revenus. »

8. Alfie Allen, 34 ans – 5,8 millions de livres sterling

A l’origine auditionné pour le rôle de Jon Snow, Alfie a gagné environ 72000 £ par épisode en jouant Theon Greyjoy troublé dans la première série.

Il a commencé à jouer à 12 ans avec un rôle dans le film comique de Channel 4 You Are Here, écrit par Matt Lucas et David Walliams de Little Britain. La même année, il est apparu dans le biopic historique Elizabeth, qui a été produit par sa mère Alison Owen et a également présenté sa sœur pop star Lily.

Alfie a gagné environ 72000 £ par épisode en jouant à Theon Greyjoy, troublé[/caption]

Alfie, dont le père est le comédien Keith Allen, a joué de petits rôles dans le film de guerre romantique Expiation et le drame médical historique de la BBC, Casualty 1907.

Il a eu des rôles dans la suite de science-fiction The Predator en 2018 et dans la comédie noire Jojo Rabbit de Taika Waititi, nominée aux Oscars en 2019.

Sa société de production Kubi Kid avait un actif net de 1 848 333 £ et 1 632 952 £ en banque en 2019. Gemma a déclaré: «Il est issu d’une famille théâtrale. Il a peut-être eu de bons conseils de leur part.

7. Lena Headey, 47 ans – 6,5 millions de livres sterling

L’actrice britannique Lena avait déjà frappé Hollywood au moment du casting de Game Of Thrones.

Après avoir fait ses débuts à la télévision dans la série dramatique militaire Soldier Soldier en 1993, elle avait joué dans plus de 30 films, dont The Brothers Grimm en 2005, aux côtés de Gerard Butler dans le drame épées et sandales 300 en 2006 et dans St Trinians en 2007.

Depuis Game Of Thrones, Lena s’est diversifiée dans la production et a créé une société, Peephole Productions[/caption]

Dans Game Of Thrones en tant que Cersei Lannister – une femme complice et malveillante – Lena aurait gagné 938200 £ par épisode. En 2019, elle a déclaré au DJ de Virgin Radio Chris Evans qu’elle ne travaillait que 15 jours par an sur l’émission.

Depuis Game Of Thrones, elle s’est diversifiée dans la production et a créé une société, Peephole Productions.

En novembre dernier, il a signé un accord de premier regard avec Boat Rocker Studios, basé à Los Angeles, et Lena a été invitée à jouer le rôle principal féminin dans une prochaine adaptation du roman à succès Beacon 23, de Hugh Howey, tout en agissant en tant que producteur exécutif de la série.

Gemma a déclaré: «Ce que fait Lena, c’est se mettre à fond sur elle-même. Ce que ce dernier accord montre, c’est qu’elle va être la femme principale d’une série, mais elle va également produire une production exécutive, ce qui est une chose très intelligente à faire.

«Là où elle va gagner son argent, c’est en s’assurant que ces projets sont couronnés de succès et qu’elle peut effectivement obtenir une réduction.»

6. Kit Harington, 34 ans – 8,7 millions de livres sterling

STARRING en tant que héros de Night’s Watch Jon Snow au cours des huit saisons, Kit a été l’un des grands noms à négocier une augmentation de salaire pour les deux dernières séries, ce qui l’amène à 360000 £ par épisode.

Sa renommée a conduit à des rôles dans la série Netflix Criminal, la série Amazon Modern Love, avec Anna Paquin, et le film d’animation 2019 How To Train your Dragon: The Hidden World.

HBO

Kit a été l’un des grands noms à négocier une augmentation de salaire pour les deux dernières séries, l’amenant à 360000 £ par épisode.[/caption]

En 2017, il a écrit, produit et joué dans la série de la BBC Gunpowder, à propos du co-conspirateur de Guy Fawkes, Robert Catesby, qui est l’un de ses ancêtres. Il a été produit par la société cinématographique commune de Kit, Thriker Films, qui dispose d’un actif à court terme de 29 407 £.

Il a des contrats de marque lucratifs, notamment le fait d’être le visage du parfum Dolce & Gabbana The One aux côtés de la co-star de GoT, Emilia Clarke en 2018.

Avec sa femme Rose Leslie, qu’il a rencontrée lorsqu’elle a joué son amour Ygritte sur Game Of Thrones, Kit a acheté une ferme Tudor du XVe siècle de 1,75 million de livres sterling dans l’Est de l’Angleterre.

Sa société Kit Harington Ltd dispose actuellement d’un actif net de 3 millions de livres sterling – en hausse de 592 519 livres par rapport à l’année précédente – et de 3,3 millions de livres sterling dans la banque.

Gemma a déclaré: «Il a pris son succès en jouant dans une émission pour ensuite écrire sa propre émission et lancer des sociétés. Il a été très averti. Il a capitalisé sur son succès et il l’a utilisé pour se diversifier dans différents domaines où il peut gagner de l’argent.

5. Emilia Clarke, 43 ans – 9,4 millions de livres sterling

AVANT Game Of Thrones, Emilia avait des rôles dans le feuilleton télévisé Médecins et des publicités pour The Samaritans.

Puis en 2011, elle a été choisie pour le rôle de Daenerys Targaryen de Thrones et a commencé à gagner 145000 £ par épisode.

Emilia a été choisie pour jouer le rôle de Daenerys Targaryen de Thrones en 2011 et a commencé à gagner 145000 £ par épisode[/caption]

En 2014, elle et plusieurs co-stars ont négocié une augmentation de salaire de 225000 £ par épisode pour les séries cinq et six. Emilia a joué dans Terminator Genisys en 2015, le drame romantique Me Before You, le film Star Wars Solo et la romcom Last Christmas.

Elle a décroché des contrats avec les bijoux Dior en 2015 et le parfum The One de Dolce & Gabbana en 2018, et l’année dernière est devenue une ambassadrice mondiale des cosmétiques Clinique.

Sa société Scenic Root a un actif net de 6 963 256 £ et 386 273 £ en banque, et elle a une société de production, Magical Thinking Pictures.

Gemma a déclaré: «Elle est une star en raison de son jeu d’acteur, mais elle va maintenant essayer de le monétiser dans différentes industries – dans la mode, la beauté et la joaillerie.»

4. Jason Momoa, 41 ans – 10,2 millions de livres sterling

APRÈS être apparu dans les spin-offs de Baywatch, Jason était un inconnu lorsqu’il a été choisi comme seigneur de guerre Khal Drogo en 2011, et il dit qu’il était endetté après avoir été tué dans la première série.

Jason, marié à l’actrice Lisa Bonet, ajoute: «Nous mourions de faim après Game Of Thrones. Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est très difficile lorsque vous avez des bébés et que vous êtes complètement endetté.

Jason est marié à l’actrice Lisa Bonet[/caption]

Il a réalisé et écrit le film de 2014 Road To Paloma, et il a été choisi comme Aquaman dans le film Batman V Superman de 2016 et a joué le rôle principal dans Aquaman de 2018.

Il a reçu 10,1 millions de livres sterling pour le projet, ce qui devrait être égalé pour la suite de 2022. Jason jouera également dans le film de science-fiction Dune, dont la sortie est prévue pour octobre.

Gemma a déclaré: «Jason s’est soutenu dans certains projets et cela porte ses fruits. Si vous avez vu le fond et y avez survécu, cela vous donne la confiance nécessaire pour prendre plus de risques avec votre carrière. »

3. Peter Dinklage, 51 ans – 10,9 millions de livres sterling

PETER a commencé à jouer en 1995, refusant de participer comme elfes ou lutins offerts à cause de son nanisme. Mais l’acteur de 4 pieds 5 pouces a accepté le rôle de Tyrion Lannister de Game Of Thrones après que les producteurs lui aient assuré que le personnage était multidimensionnel.

À ce stade, Peter avait déjà joué dans plusieurs films hollywoodiens. Son CV comprend désormais Avengers: Infinity War et X-Men: Days Of Future Past.

L’acteur de 4 pieds 5 pouces a accepté le rôle de Tyrion Lannister de Game Of Thrones après que les producteurs lui aient assuré que le personnage était multidimensionnel[/caption]

En 2016, Peter et son manager David Ginsberg ont fondé la société de production Estuary Films. Il a produit et joué dans le drame post-apocalyptique de 2018 Je pense que nous sommes seuls maintenant, sur deux survivants d’une pandémie mondiale.

Gemma a déclaré: «Peter fait cela depuis des années. Il a été très stratégique et a eu une carrière fantastique. Il fait aussi des publicités.

«Il a été très averti. Peter comprend l’industrie après y avoir travaillé pendant longtemps. »

2. Nikolaj Coster-Waldau, 50 – 11,6 millions de livres sterling

L’ACTEUR et producteur Nikolaj a joué Jaime Lannister dans les huit séries de la série.

Après une carrière dans son pays d’origine, le Danemark, il est devenu célèbre dans le rôle de Gary Gordon en 2001 dans le film de Ridley Scott Black Hawk Down. Le duo a de nouveau fait équipe en 2005 pour le film Kingdom Of Heaven. Après le lancement de GoT, il a décroché un rôle dans Mama d’horreur en 2013 avec Jessica Chastain, un box-office américain n ° 1.

Nikolaj a joué Jaime Lannister dans les huit séries de la série[/caption]

Il peut également compter Tom Cruise comme co-star après leur apparition dans le film de science-fiction Oblivion en 2013.

Nikolaj a aussi des crédits d’écriture, grâce au film Wildside de 1998, dans lequel il a également joué. En 2019, il a créé la société de production Ill Kippers.

Gemma a déclaré: «Il a écrit un film pour montrer d’autres cordes à son arc. Il a eu toute une carrière au Danemark, ce qui signifiait qu’il avait une fondation sur laquelle il pouvait s’appuyer lorsqu’il a fait Game Of Thrones. Le lancement de sa propre société de production montre qu’il est averti.

1. Sean Benn, 62 ans – 19,6 millions de livres sterling

MALGRÉ d’être tué à la fin de la première série, Sean est la star la plus riche de Game Of Thrones.

Lorsque la série a commencé en 2011, il avait amassé des revenus grâce à des rôles de cinéma, notamment Boromir dans le Seigneur des anneaux, un double crosser du MI5 dans le film de Bond GoldenEye et Odysseus dans Troy de Brad Pitt.

Sean est la star la plus riche de Game Of Thrones[/caption]





Sean a produit et joué dans le mystère du crime américain Legends, ainsi que dans le drame de la BBC Broken et The Frankenstein Chronicles sur Netflix. Il produit actuellement le drame de prison Time for the Beeb, tout en jouant dans l’épopée de science-fiction de Netflix The Snowpiercer.

Gemma a déclaré à propos de la star, qui a joué Ned Stark dans Game Of Thrones: «Sean est le patriarche stable ici, reflétant son personnage dans la série. Il travaille dur dans l’industrie depuis plus de 30 ans, renforçant sa valeur nette grâce à de grands rôles.

«Sean a également produit des films, mettant à profit ses revenus et magnifiant sa richesse.»