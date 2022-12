Game Awards 2022 : heures de début et comment regarder

Les Game Awards sont la cérémonie annuelle de récompenses réunissant les plus grandes entreprises du jeu et honorant les meilleurs titres de l’année. La cérémonie, animée par Geoff Keighley plus tard cette semaine, présente de nombreuses bandes-annonces et annonces pour les titres à venir, empêchant le spectacle d’être une affaire de costume-cravate. La remise des prix de cette année sera également “nettement plus court” que par le passé.

Les nominés pour le jeu de l’année incluent Dieu de la guerre : Ragnarök, Anneau d’EldenHorizon Interdit Ouest, Xenoblade Chroniques 3, Errer et Un conte de peste : Requiem. Nous savons également que nous obtiendrons plus d’informations sur Star Wars : Survivant Jedi, Tekken 8, Baldur’s Gate 3 et Sky: Children of the Light, un nouveau jeu de Jenova Chen, l’esprit derrière Journey en 2012. Les présentateurs comprendront Le dernier d’entre nous de HBO Pedro Pascal et Bella Ramsey, Final Fantasy VXI producteur Naoki “Yoshi-P” Yoshida et Animal de Les Muppets.

Comment regarder The Game Awards 2022 sur YouTube, Twitch et partout ailleurs



Les Game Awards 2022 seront diffusés depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles jeudi à partir de 16h30 PT / 19h30 HE / 00h30 GMT. Il sera diffusé en direct sur toutes les principales plateformes, y compris :

Sélectionner Les cinémas IMAX présenteront également les Game Awards, offrant aux fans qui ne sont pas à Los Angeles une expérience premium. Ceux de Los Angeles qui veulent aller voir le spectacle en direct n’ont pas de chance car les billets ne sont plus disponibles à l’achat.

Quelles annonces attendre aux Game Awards 2022



Les précédents Game Awards nous ont donné un aperçu de La légende de Zelda : le souffle de la nature, Échouement de la mort et Warhammer 40,000: Space Marine 2. Cette année, les fans peuvent s’attendre à un nouveau jeu de l’éditeur 505 Games et du fabricant Fortnite Epic Games. Un site teaser est en ligne qui présente le ville fictive au bord de la plage de Rockay City.

En dehors de cela, pas grand-chose de plus n’a été taquiné. Mais si les années précédentes sont une indication, il ne serait pas trop surprenant de voir au moins un poids lourd de Nintendo, Microsoft et Sony. Une nouvelle bande-annonce pour La légende de Zelda : les larmes du royaume exciterait sûrement les gens, tout comme Alan Wake II, Spider-Man 2 de Marvel, Espace mort et le nouveau titre coréen Lame stellaire.

Les nominés des Game Awards 2022



Les nominés de cette année peuvent être trouvés dans 31 catégories, allant de la meilleure direction de jeu au meilleur événement d’esports. De toute évidence, le jeu de l’année est le prix le plus attendu, mais le meilleur récit, la direction artistique, la partition et la musique, la performance des personnages et l’indie retiendront sûrement beaucoup d’attention. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les jeux nominés.

Jeu de l’année

A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Meilleure direction de jeu

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Immortalité (demi-sirène)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Meilleur récit

A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Immortalité (demi-sirène)

Meilleure direction artistique

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Mépris (Ebb Software/Kepler Interactive)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

Meilleur score et musique

Olivier Derivière, A Plague Tale : Requiem

Tsukasa Saitoh, Anneau Elden

Bear McCreary, dieu de la guerre Ragnarök

Deux Plumes, Métal : Hellsinger

Yasunori Mitsuda, Xenoblade Chronicles 3

Meilleure conception audio

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Gran Turismo 7 (Polyphonie/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Meilleure performance



Ashly Burch, Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney, A Plague Tale : Requiem

Christopher Judge, dieu de la guerre Ragnarök

Manon Gage, Immortalité

Sunny Suljic, dieu de la guerre Ragnarök

Jeux d’impact



A Memoir Blue (Cloisters Interactive / Annapurna)

As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios)

Citizen Sleeper (Jump Over The Age/Fellow Traveller)

Endling – L’extinction est éternelle (Herobeat Studios/HandyGames)

Rétrospective (Équipe Rétrospective/Annapurna)

J’étais un adolescent exocoloniste (Northway Games/Finji)

Meilleur jeu en cours

Apex Legends (Réapparition/EA)

Destin 2 (Bungie)

FINAL FANTASY XIV (Square Enix)

Fortnite (jeux épiques)

Impact de Genshin (HoYover)

Meilleur indé



Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

Néon Blanc (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)

Meilleur début indé

Néon blanc (Angel Matrix/Annapurna Interactive)

NORCO (Géographie des Robots/Raw Fury)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)

Survivants vampires (poncle)

Meilleur support communautaire



Apex Legends (Réapparition/EA)

Destin 2 (Bungie)

FINAL FANTASY XIV (Square Enix)

Fortnite (jeux épiques)

No Man’s Sky (Hello Games)

Meilleur mobile



Apex Legends Mobile (Lightspeed & Quantum/Respawn/EA)

Diablo Immortel (Blizzard/NetEase)

Impact de Genshin (HoYovese)

MARVEL SNAP (Second Dinner Studios/Nuverse)

Tour de la fantaisie (Hotta Studio/Perfect World/Level Infinite)

Meilleur VR/AR

Après la chute (Vertigo Games)

Parmi nous VR (Schell Games/InnerSloth)

BONELAB (niveau de stress zéro)

Moss : Livre II (Polyarc)

Matière Rouge 2 (Robot Vertical)

Meilleure action

Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo)

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

Néon Blanc (Angel Matrix/Annapurna)

Sifu (Sloclap)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Meilleure action/aventure



A Plague Tale : Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Jeux de guérilla/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna)

TUNIQUE (Équipe TUNIC/Finji)

Meilleur jeu de rôle

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Vivre un live (Square Enix/Nintendo)

Légendes Pokémon : Arceus (Game Freak/Nintendo/TPCI)

Stratégie triangulaire (Artdink/Square Enix)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Meilleur combat

Duel DNF (Arc System Works/EIGHTING/NEOPLE/NEXON)

JoJo’s Bizarre Adventure : All Star Battle R (CyberConnect 2 Co. Ltd/Bandai Namco)

Le roi des combattants XV (SNK/Plaion)

MultiVersus (Jeux d’abord pour le joueur/Jeux WB)

Sifu (Sloclap)

Meilleure famille

Kirby et la terre oubliée (Laboratoire HAL / Nintendo)

LEGO Star Wars : La saga Skywalker (Traveller’s Tales/WB Games)

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD/Nintendo)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Meilleur Sim/Stratégie



Dune : Spice Wars (Shiro Games/Funcom)

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft)

Total War: WARHAMMER III (Assemblage Créatif/Sega)

Campus Two Point (Two Point Studios/Sega)

Victoria 3 (Paradox Development Studio/Paradox Interactive)

Meilleurs sports/courses

F1 22 (Codemasters/EA Sports)

FIFA 23 (EA Vancouver/Roumanie/EA Sports)

NBA 2K23 (Concepts visuels/Sports 2K)

Gran Turismo 7 (polyphonie numérique/SIE)

OlliOlli World (Roll 7/Division privée)

Meilleur multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward/Activision)

MultiVersus (Jeux d’abord pour le joueur/Jeux WB)

Overwatch 2 (Blizzard)

Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Tribute Games / Dotemu)

Plus anticipé

FINAL FANTASY XVI (Square Enix)

Hogwarts Legacy (Avalanche Software/WB Games)

Resident Evil 4 (Capcom)

Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

La légende de Zelda : les larmes du royaume (Nintendo EPD/Nintendo)

Créateur de contenu de l’année

Karl Jacobs

Louis

Nibellion

Nobru

QTCendrillon

Meilleure adaptation

Arcane : League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix)

Cyberpunk : Edgerunners (Studio Trigger/CD Projekt, Netflix)

Le spectacle Cuphead ! (Studio MDHR/King Features Syndicate/Netflix)

Sonic the Hedgehog 2 (Groupe Sega Sammy/Paramount Pictures)

Inexploré (PlayStation Productions/Sony Pictures)

Innovation dans l’accessibilité

As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios)

Dieu de la guerre Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Retour à Monkey Island (Terrible Toybox/Devolver Digital)

Le dernier d’entre nous, partie I (Naughty Dog/SIE)

La carrière (Jeux supermassifs/2K)

Meilleur jeu d’esport

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA 2 (Valve)

Ligue des légendes (Riot Games)

Rocket League (Psyonix)

VALORANT (Jeux Riot)

Meilleur athlète d’esports

Jeong “Chovy” Ji-hoon (Gen.G, LOL)

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1, LOL)

Finn “karrigan” Andersen (FaZe Clan – CS:GO)

Oleksandr “s1mple” Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant)

Meilleure équipe d’esports

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZeClan (CS:GO)

Gen.G (League of Legends)

Voleurs de LA (Call of Duty)

FORT (Valorant)

Meilleur entraîneur d’esports

Andrii “B1ad3” Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

Matheus “bzkA” Tarasconi (FORT, VALORANT)

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, VALORANT)

Robert “RobbaN” Dahlström (FaZe Clan, CS:GO)

Allez “Score” Dong-bin (Gen.G, LOL)

Meilleur événement e-sport