GAME 7 sera présenté exclusivement sur Prime Video le 22 octobre

08 octobre 2024







Prime Video a également publié la bande-annonce officielle de la série d’anthologies en cinq parties qui dévoilera les Game 7 les plus emblématiques de l’histoire du sport.

NEW YORK — 8 octobre 2024 — Aujourd’hui, Prime Video a publié la bande-annonce officielle de JEU 7, une nouvelle série d’anthologies qui sera présentée en première le 22 octobre, exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. JEU 7 est le dernier ajout à l’adhésion Prime. Les membres Prime Video bénéficient d’économies, de commodité et de divertissement, le tout dans un seul abonnement.

JEU 7 donne vie aux deux plus grands mots du sport dans une nouvelle série d’anthologies en cinq parties. Avec des récits de première main des athlètes gagnants et perdants qui ont participé à ces confrontations à enjeux élevés, chaque épisode revient dans les coulisses pour revisiter les moments les plus emblématiques des jeux les plus mémorables de l’histoire. De la victoire écrasante des Cubs de Chicago en Série mondiale 2016 à la victoire des Rangers de New York en finale de la Coupe Stanley en 1994, la série explorera comment ce test par excellence de pression maximale et d’intensité extrême pèse sur le cœur et l’esprit des stars légendaires. au centre d’eux.

JEU 7 est produit par Words + Pictures et réalisé par Daniel Amigone. JEU 7 est produit par Connor Schell (co-créateur de 30 pour 30producteur exécutif de Super/Man : l’histoire de Christopher Reeve et La dernière danse), Aaron Cohen et Anneka Jones de Words + Pictures ; Mark Messier, six fois vainqueur de la Coupe Stanley, Mat Vlasic et Isaac Chera du JEU 7 ; et Danny DeVito, Jake DeVito et Lucy DeVito de Jersey Films 2sd Rue.

Épisodes

101 : 2003 ALCS – Yankees de New York contre Red Sox de Boston

102 : Finale de la Coupe Stanley 1987 – Oilers d’Edmonton contre Flyers de Philadelphie

103 : 2006 WCSF – Dallas Mavericks contre San Antonio Spurs

104 : Série mondiale 2016 – Cubs de Chicago contre Indians de Cleveland

105 : Finale de la Coupe Stanley 1994 – Rangers de New York contre Canucks de Vancouver

