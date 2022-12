Gambit des reines iraniennes des échecs : jouer sans hijab lors d’un tournoi de haut niveau

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Deux champions d’échecs iraniens ont défié les règles de leur nation en participant à un tournoi international sans hijab dans un acte de protestation très médiatisé après la mort en détention d’une jeune femme qui aurait violé les codes vestimentaires islamiques.

Des photos ont montré Sara Khadem et Atousa Pourkashiyan en compétition cette semaine aux Championnats du monde d’échecs rapides et éclairs de la FIDE à Almaty, au Kazakhstan, sans le foulard islamique exigé par les dirigeants cléricaux du régime de Téhéran.

Les deux ont été vus sur des photos se concentrant sur leurs échiquiers alors qu’ils participaient à l’événement de cinq jours, qui a attiré le meilleur champion du Danemark Magnus Carlsen et comprenait une extravagance de cérémonie d’ouverture de 90 minutes mettant en vedette des chanteurs, des danseurs, des chorales et une pop locale. groupe.

Les troubles en Iran ont commencé avec la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, une femme kurde en visite dans la capitale et enlevée pour avoir prétendument porté son foulard de manière trop détendue. Des semaines de manifestations, des chants nocturnes sur les toits, des actes de vandalisme visant des avant-postes du régime et d’autres actes de défi ont ébranlé le régime. Au moins 500 personnes ont été tuées par les forces de l’ordre lors des manifestations, dont plusieurs dizaines de jeunes, selon Hrana,

Mme Khadem, 25 ans et également connue sous le nom de Sarasadat Khademalsharieh, est une étoile montante dans le monde compétitif des échecs iraniens et a eu une relation difficile avec les autorités, quittant l’équipe nationale en 2020 pour la rejoindre plus tard cette année-là. À Almaty, elle a remporté quatre matchs, en a perdu trois et en a perdu un.

Mme Pourkashiyan, 34 ans, est six fois championne d’Iran. Elle a gagné cinq fois, perdu une fois et fait deux nuls lors des deux premières journées de compétition.

Les deux natifs de la capitale Téhéran ont remporté des compétitions nationales et internationales. Ni l’un ni l’autre n’ont fait de commentaires publics sur leur apparence ou posté des photos d’eux-mêmes sans foulard à leur des médias sociaux comptes. La nouvelle de leurs actes de défi a été rapportée par des journaux réformistes et des médias sportifs en Iran, mais ignorée par les médias audiovisuels et autres contrôlés par les adjudants du régime pur et dur.

De nombreux acteurs et célébrités sont apparus sans leur hijab lors d’événements publics ou sur les réseaux sociaux sans le hijab obligatoire, mais lors d’événements sportifs internationaux tout en représentant les autorités de la République islamique de Téhéran.

Plus tôt ce mois-ci, des forces de l’ordre islamiques fidèles à la dictature cléricale de Téhéran ont démoli la maison d’Elnaz Rekabi, une championne d’escalade qui a participé à un match en Corée du Sud avec ses cheveux découverts en octobre. Le mois dernier, une archère de compétition iranienne est apparue sans son hijab lors d’une cérémonie de remise de prix à Téhéran.

La vice-ministre iranienne des Sports, Maryam Kazemipour, a reconnu le mois dernier que certaines athlètes féminines avaient agi contre les «normes islamiques», mais a affirmé qu’elles s’étaient excusées par la suite.