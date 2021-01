Les Orioles ont comblé un trou dans leur champ intérieur en acceptant mardi avec l’agent libre Freddy Galvis un contrat d’un an de 1,5 million de dollars.

Galvis a fait irruption dans la cour des grands avec Philadelphie en 2012 et a passé les deux dernières années avec Cincinnati. Le joueur de 31 ans a frappé .220 avec sept circuits et 16 points produits au cours de la saison 2020 raccourcie par la pandémie.

Galvis devrait prendre le relais en tant qu’arrêt-court de Baltimore de Jos Iglesias, échangé aux Angels de Los Angeles en décembre. Galvis a disputé 33 matchs à l’arrêt-court la saison dernière et 16 au deuxième but.

Il recevrait une prime d’affectation de 250 000 $ la première fois qu’il serait échangé.

Galvis avait un salaire de 5,5 millions de dollars la saison dernière l’année d’option de son contrat précédent qui s’est soldé par 2 037 037 $ au prorata de la saison raccourcie.

Galvis a une moyenne au bâton de 0,247 en carrière avec 95 circuits et 386 points produits. Un compagnon qui se dirige vers sa cinquième équipe de la grande ligue, Galvis a commencé avec les Phillies, a fait une escale d’un an avec San Diego en 2018 et a joué à Toronto avant de rejoindre Cincinnati pendant la saison 2019.

Sa meilleure saison offensive a été en 2019, lorsqu’il a frappé 23 circuits avec 70 points produits.

Baltimore l’a signé principalement pour sa capacité à jouer habilement au milieu du champ intérieur. Il a un pourcentage de champ de .984 en tant qu’arrêt-court sur 801 matchs.

